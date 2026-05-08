08. mája 2026

Turecká polícia zadržala desiatky ľudí v kauze istanbulského starostu Imamogla


Turecké úrady rozšírili vyšetrovanie korupcie v opozíciou vedenom Istanbule, hlavnému rivalovi prezidenta Erdogana hrozia tisíce rokov väzenia.



8.5.2026 (SITA.sk) - Turecké úrady rozšírili vyšetrovanie korupcie v opozíciou vedenom Istanbule, hlavnému rivalovi prezidenta Erdogana hrozia tisíce rokov väzenia.

Turecká polícia zadržala v piatok 29 ľudí v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie na istanbulskej radnici vedenej opozíciou, informovali štátne médiá.


Starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu, ktorý patrí medzi hlavných politických rivalov prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, je vo väzbe už viac než rok.


Turecké úrady ho obviňujú z vedenia rozsiahlej zločineckej siete. Imamoglu čelí obžalobe spolu so 413 „spolupáchateľmi". V prípade uznania za vinného mu hrozí až 2 430 rokov väzenia.



Zločinecká organizácia


Podľa vyhlásenia istanbulského generálneho prokurátora úrady vyšetrujú „aktivity zločineckej organizácie vytvorenej pod vedením Ekrema Imamogla“.


Prokuratúra vydala zatykače na 30 podozrivých, z ktorých 29 polícia zadržala. Jeden podozrivý sa podľa agentúry Anadolu nachádza v zahraničí.



Nechcú, aby kandidoval


Vyšetrovatelia podozrivých obviňujú z ovplyvňovania verejných obstarávaní prostredníctvom jednej z obchodných spoločností mesta.


Imamoglu a jeho podporovatelia tvrdia, že turecká vláda sa snaží zabrániť tomu, aby mohol kandidovať proti Erdoganovi v prezidentských voľbách plánovaných na rok 2028.




Zdroj: SITA.sk - Turecká polícia zadržala desiatky ľudí v kauze istanbulského starostu Imamogla © SITA Všetky práva vyhradené.

