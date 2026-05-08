|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ingrida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. mája 2026
Svedectvá o mučení v ruských väzniciach. Ukrajinských zajatcov „lámali ako psov“
Podľa správy OBSE z októbra uviedlo deväť z desiatich ukrajinských väzňov, že boli vystavení zlému zaobchádzaniu. Až 42 percent z nich tvrdilo, že zažili sexuálne násilie. Tisíce
Zdieľať
8.5.2026 (SITA.sk) - Podľa správy OBSE z októbra uviedlo deväť z desiatich ukrajinských väzňov, že boli vystavení zlému zaobchádzaniu. Až 42 percent z nich tvrdilo, že zažili sexuálne násilie.
Tisíce ukrajinských vojakov aj civilistov čelili podľa svedectiev bývalých väzňov a ruských dozorcov fyzickému aj psychickému násiliu v ruských väzniciach a detenčných centrách na okupovaných územiach Ukrajiny. Vyplýva to zo svedectiev, ktoré získala agentúra AFP, ako aj zo správ mimovládnych organizácií a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
Bývalí väzni a rodinní príslušníci zadržaných opisovali, že aj silní muži boli vo väzení „lámaní ako psy“. Trojica bývalých pracovníkov ruského väzenského systému, ktorí medzičasom utiekli z krajiny, potvrdila rozsiahle zneužívanie väzňov. Jeden z nich uviedol, že nadriadení im dali pri zaobchádzaní s ukrajinskými zajatcami „voľnú ruku“.
Agentúra AFP získala priame svedectvo od bývalého väzenského zdravotníka vystupujúceho pod menom Alexej. Ten opísal prípad mladého ukrajinského poručíka, ktorého dozorcovia brutálne zbili po tom, ako im odporoval. „Mal rozsiahle zranenia a modriny mu začali hnisať na zadku a zadných stranách stehien,“ uviedol Alexej. Podľa jeho slov muž nedostal primeranú zdravotnú starostlivosť a zomrel v októbri 2022. Jeho telo zasiahnuté gangrénou potom pravdepodobne pochovali v neoznačenom hrobe.
Ruský aktivista Vladimir Osečkin, ktorý vedie projekt Gulagu.net monitorujúci zneužívanie vo väzniciach, tvrdí, že „systém mučenia a krutosti“ je koordinovaný ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) a väzenskými úradmi za spoluúčasti justičných orgánov.
Podľa správy OBSE z októbra uviedlo deväť z desiatich ukrajinských väzňov, že boli vystavení zlému zaobchádzaniu. Až 42 percent z nich tvrdilo, že zažili sexuálne násilie. Mnohí prepustení zajatci sa po výmenách vracajú výrazne podvyživení a podobne ako v sovietskych gulagoch bývajú úplne odrezaní od kontaktu s vonkajším svetom.
Ukrajinský vojak Jaroslav Rumiancev, ktorý prežil tri roky a tri mesiace v zajatí, povedal, že väzenský systém človeka pripraví o všetko. „Zoberú vám všetko,“ uviedol. „Dokážu zmeniť vaše myslenie a presvedčiť vás, že na vás už nikto nečaká.“
Ukrajinská prokuratúra informovala AFP, že za ostatné štyri roky zomrelo v ruských väzniciach najmenej 143 Ukrajincov vrátane šiestich civilistov. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bolo vo februári v ruskom zajatí približne 7-tisíc ukrajinských vojnových zajatcov. Ďalších viac ako 15-tisíc civilistov je podľa ukrajinského ombudsmana „nezákonne zadržiavaných“.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý rok vyhlásil, že Moskva zaobchádza so zajatcami „humánne“. Ruská väzenská správa na otázky AFP nereagovala. Jeden z bývalých členov ruských väzenských špeciálnych jednotiek vystupujúci pod menom Sergej uviedol, že pred nasadením do zariadení s ukrajinskými zajatcami dostali príslušníci jasné pokyny. „Pred prvou misiou nám veliteľ povedal, že existujúce pravidlá už nebudú platiť pri zaobchádzaní s vojnovými zajatcami,“ povedal Sergej agentúre AFP.
„Inými slovami, dal nám voľnú ruku na používanie fyzického násilia bez obmedzení. A nikto za to nenesie zodpovednosť,“ dodal. Podľa jeho slov im nadriadený povedal: „Buďte tvrdí, už sa ničoho nebojte.“
Sergej tvrdí, že sa odmietol podieľať na násilí a ešte v tom istom roku opustil službu aj Rusko. „Nedokázal by som s tým žiť a pozerať sa svojim deťom do očí,“ povedal. Dodal však, že mnohí jeho kolegovia boli nadšení, že môžu používať „všetko násilie, aké chcú“.
Ukrajinská prokuratúra tvrdí, že identifikovala ukrajinských väzňov najmenej v 201 detenčných zariadeniach v 49 regiónoch Ruska vrátane oblastí na ruskom Ďalekom východe. Ďalšie stovky ľudí sú podľa Kyjeva zadržiavané v desiatkach zariadení na okupovaných územiach východnej Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Svedectvá o mučení v ruských väzniciach. Ukrajinských zajatcov „lámali ako psov“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce ukrajinských vojakov aj civilistov čelili podľa svedectiev bývalých väzňov a ruských dozorcov fyzickému aj psychickému násiliu v ruských väzniciach a detenčných centrách na okupovaných územiach Ukrajiny. Vyplýva to zo svedectiev, ktoré získala agentúra AFP, ako aj zo správ mimovládnych organizácií a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
Bývalí väzni a rodinní príslušníci zadržaných opisovali, že aj silní muži boli vo väzení „lámaní ako psy“. Trojica bývalých pracovníkov ruského väzenského systému, ktorí medzičasom utiekli z krajiny, potvrdila rozsiahle zneužívanie väzňov. Jeden z nich uviedol, že nadriadení im dali pri zaobchádzaní s ukrajinskými zajatcami „voľnú ruku“.
Agentúra AFP získala priame svedectvo od bývalého väzenského zdravotníka vystupujúceho pod menom Alexej. Ten opísal prípad mladého ukrajinského poručíka, ktorého dozorcovia brutálne zbili po tom, ako im odporoval. „Mal rozsiahle zranenia a modriny mu začali hnisať na zadku a zadných stranách stehien,“ uviedol Alexej. Podľa jeho slov muž nedostal primeranú zdravotnú starostlivosť a zomrel v októbri 2022. Jeho telo zasiahnuté gangrénou potom pravdepodobne pochovali v neoznačenom hrobe.
Systém koordinovaný ruskou FSB
Ruský aktivista Vladimir Osečkin, ktorý vedie projekt Gulagu.net monitorujúci zneužívanie vo väzniciach, tvrdí, že „systém mučenia a krutosti“ je koordinovaný ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) a väzenskými úradmi za spoluúčasti justičných orgánov.
Podľa správy OBSE z októbra uviedlo deväť z desiatich ukrajinských väzňov, že boli vystavení zlému zaobchádzaniu. Až 42 percent z nich tvrdilo, že zažili sexuálne násilie. Mnohí prepustení zajatci sa po výmenách vracajú výrazne podvyživení a podobne ako v sovietskych gulagoch bývajú úplne odrezaní od kontaktu s vonkajším svetom.
Ukrajinský vojak Jaroslav Rumiancev, ktorý prežil tri roky a tri mesiace v zajatí, povedal, že väzenský systém človeka pripraví o všetko. „Zoberú vám všetko,“ uviedol. „Dokážu zmeniť vaše myslenie a presvedčiť vás, že na vás už nikto nečaká.“
Ukrajinská prokuratúra informovala AFP, že za ostatné štyri roky zomrelo v ruských väzniciach najmenej 143 Ukrajincov vrátane šiestich civilistov. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bolo vo februári v ruskom zajatí približne 7-tisíc ukrajinských vojnových zajatcov. Ďalších viac ako 15-tisíc civilistov je podľa ukrajinského ombudsmana „nezákonne zadržiavaných“.
Ruské nadšenie z násilia
Ruský prezident Vladimir Putin minulý rok vyhlásil, že Moskva zaobchádza so zajatcami „humánne“. Ruská väzenská správa na otázky AFP nereagovala. Jeden z bývalých členov ruských väzenských špeciálnych jednotiek vystupujúci pod menom Sergej uviedol, že pred nasadením do zariadení s ukrajinskými zajatcami dostali príslušníci jasné pokyny. „Pred prvou misiou nám veliteľ povedal, že existujúce pravidlá už nebudú platiť pri zaobchádzaní s vojnovými zajatcami,“ povedal Sergej agentúre AFP.
„Inými slovami, dal nám voľnú ruku na používanie fyzického násilia bez obmedzení. A nikto za to nenesie zodpovednosť,“ dodal. Podľa jeho slov im nadriadený povedal: „Buďte tvrdí, už sa ničoho nebojte.“
Sergej tvrdí, že sa odmietol podieľať na násilí a ešte v tom istom roku opustil službu aj Rusko. „Nedokázal by som s tým žiť a pozerať sa svojim deťom do očí,“ povedal. Dodal však, že mnohí jeho kolegovia boli nadšení, že môžu používať „všetko násilie, aké chcú“.
Ukrajinská prokuratúra tvrdí, že identifikovala ukrajinských väzňov najmenej v 201 detenčných zariadeniach v 49 regiónoch Ruska vrátane oblastí na ruskom Ďalekom východe. Ďalšie stovky ľudí sú podľa Kyjeva zadržiavané v desiatkach zariadení na okupovaných územiach východnej Ukrajiny.
Zdroj: SITA.sk - Svedectvá o mučení v ruských väzniciach. Ukrajinských zajatcov „lámali ako psov“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pľuvanec do tváre našim spojencom. SaS kritizuje Ficovu cestu do Moskvy, pridáva sa aj Remišová
Pľuvanec do tváre našim spojencom. SaS kritizuje Ficovu cestu do Moskvy, pridáva sa aj Remišová
<< predchádzajúci článok
Turecká polícia zadržala desiatky ľudí v kauze istanbulského starostu Imamogla
Turecká polícia zadržala desiatky ľudí v kauze istanbulského starostu Imamogla