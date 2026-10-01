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01. októbra 2026
Turecká rozviedka zadržala podozrivého z útoku pri sýrskych hraniciach z roku 2013
Sýrčan Omar al-Khatib, po ktorom pátral Interpol, sa podľa štátnych médií pokúšal odísť do Európy po mori. Turecká tajná služba zadržala jedného z kľúčových podozrivých v súvislosti s ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Sýrčan Omar al-Khatib, po ktorom pátral Interpol, sa podľa štátnych médií pokúšal odísť do Európy po mori.
Turecká tajná služba zadržala jedného z kľúčových podozrivých v súvislosti s bombovým útokom pri sýrskych hraniciach z roku 2013, pri ktorom zahynulo 53 ľudí. Sýrčana Omara al-Khatiba podľa štátnej agentúry Anadolu zadržali v čase, keď sa pripravoval na cestu do Európy po mori.
Na al-Khatiba bolo vydané červené oznámenie Interpolu. Podľa Anadolu je podozrivý, že koordinoval kontakty medzi páchateľmi útoku a predstaviteľmi spravodajských služieb lojálnymi k vtedajšiemu sýrskemu prezidentovi Baššárovi al-Asadovi.
Dva bombové útoky zasiahli v roku 2013 južný turecký okres Reyhanli. Zahynulo pri nich 53 ľudí a išlo o najsmrteľnejší útok v Turecku spájaný s dôsledkami sýrskej občianskej vojny, ktorá sa začala o dva roky skôr.
Turecká Národná spravodajská organizácia (MIT) al-Khatiba zadržala počas príprav na odchod do Európy. Anadolu s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj neuviedla, kde presne ani kedy k jeho zadržaniu došlo. Ankara z útoku v Reyhanli obvinila turecké extrémistické skupiny, ktoré podľa nej podporovala sýrska vláda. Damask tieto obvinenia odmietal.
Turecko počas občianskej vojny výrazne podporovalo sýrskych povstalcov usilujúcich sa o zvrhnutie al-Asada a zároveň prijalo milióny Sýrčanov utekajúcich pred konfliktom. Po al-Asadovom páde pred takmer dvoma rokmi Ankara nadviazala úzke vzťahy s novým sýrskym vedením pod prezidentom Ahmadom aš-Šaráom.
Zdroj: SITA.sk - Turecká rozviedka zadržala podozrivého z útoku pri sýrskych hraniciach z roku 2013 © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecká tajná služba zadržala jedného z kľúčových podozrivých v súvislosti s bombovým útokom pri sýrskych hraniciach z roku 2013, pri ktorom zahynulo 53 ľudí. Sýrčana Omara al-Khatiba podľa štátnej agentúry Anadolu zadržali v čase, keď sa pripravoval na cestu do Európy po mori.
Na al-Khatiba bolo vydané červené oznámenie Interpolu. Podľa Anadolu je podozrivý, že koordinoval kontakty medzi páchateľmi útoku a predstaviteľmi spravodajských služieb lojálnymi k vtedajšiemu sýrskemu prezidentovi Baššárovi al-Asadovi.
Dva bombové útoky zasiahli v roku 2013 južný turecký okres Reyhanli. Zahynulo pri nich 53 ľudí a išlo o najsmrteľnejší útok v Turecku spájaný s dôsledkami sýrskej občianskej vojny, ktorá sa začala o dva roky skôr.
Turecká Národná spravodajská organizácia (MIT) al-Khatiba zadržala počas príprav na odchod do Európy. Anadolu s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj neuviedla, kde presne ani kedy k jeho zadržaniu došlo. Ankara z útoku v Reyhanli obvinila turecké extrémistické skupiny, ktoré podľa nej podporovala sýrska vláda. Damask tieto obvinenia odmietal.
Turecko počas občianskej vojny výrazne podporovalo sýrskych povstalcov usilujúcich sa o zvrhnutie al-Asada a zároveň prijalo milióny Sýrčanov utekajúcich pred konfliktom. Po al-Asadovom páde pred takmer dvoma rokmi Ankara nadviazala úzke vzťahy s novým sýrskym vedením pod prezidentom Ahmadom aš-Šaráom.
Zdroj: SITA.sk - Turecká rozviedka zadržala podozrivého z útoku pri sýrskych hraniciach z roku 2013 © SITA Všetky práva vyhradené.
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