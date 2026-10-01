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Celoročný výbeh aj pomalší rast: Kaufland rozširuje ponuku o farmárske kura
Tagy: PR
Chov na malých farmách, celoročný prístup do výbehu aj pomalšie tempo rastu. Kaufland zaraďuje do svojej ponuky certifikovanú novinku pod obchodným názvom Farmárske kura zo známeho poľského ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Chov na malých farmách, celoročný prístup do výbehu aj pomalšie tempo rastu.
Kaufland zaraďuje do svojej ponuky certifikovanú novinku pod obchodným názvom Farmárske kura zo známeho poľského regiónu Podlasie. Rozširuje tak možnosti výberu pre zákazníkov.
Hydinové mäso má v jedálničku Slovákov silné zastúpenie a jeho obľúbenosť pravidelne narastá. Podľa údajov Štatistického úradu SR ho v roku 2024 pripadlo 34,3 kilogramu na jedného obyvateľa, pričom celková spotreba mäsa predstavovala vyše 83 kilogramov na osobu. Kuracie mäso, ktoré zákazníci nachádzajú na pultoch obchodov, pochádza prevažne zo štandardných plemien kurčiat, nazývaných brojlery. Tie dosahujú cieľovú hmotnosť približne 2,2 kilogramu v priemere za 40 dní.
Inou možnosťou sú pomaly rastúce plemená. Kaufland preto do ponuky uvádza novinku, pri ktorej trvá chov minimálne 56 dní. Nový produkt disponuje certifikátom od nezávislého akreditovaného certifikačného orgánu AgroEko pôsobiaceho v Poľsku, ktorý potvrdzuje viacstupňovú kontrolu celého procesu chovu a produkcie. Tento dokument osvedčuje, že ide o pomaly rastúcu hydinu chovanú na malých farmách s celoročným prístupom do vonkajšieho výbehu. Certifikát zároveň garantuje, že zvieratám sa počas chovu nepodávajú antibiotiká a hydina je kŕmená rastlinným krmivom bez použitia GMO zložiek a bez kokcidiostatík.
"Spotrebitelia sa čoraz viac zaujímajú aj o pôvod zvierat a podmienky, v akých boli odchované. Zaradením certifikovaného pomaly rastúceho kurčaťa dávame našim zákazníkom možnosť voľby a do regálov prinášame hydinu, ktorá má garantovaný celoročný prístup do vonkajšieho výbehu a dlhší čas chovu," hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Farmárske kura bude na pulty slovenských predajní Kauflandu dodávať overený chovateľ z poľského regiónu Podlasie, s ktorým obchodný reťazec dlhodobo spolupracuje na medzinárodnej úrovni. V samoobslužných pultoch s chladeným mäsom ho zákazníci nájdu ako súčasť špeciálnej ponuky v podobe 3 rôznych produktov. Pri nákupe ho rozpoznajú podľa viditeľného označenia "Farmárske kura" priamo na etikete a pri cenovke.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Celoročný výbeh aj pomalší rast: Kaufland rozširuje ponuku o farmárske kura © SITA Všetky práva vyhradené.
Kaufland zaraďuje do svojej ponuky certifikovanú novinku pod obchodným názvom Farmárske kura zo známeho poľského regiónu Podlasie. Rozširuje tak možnosti výberu pre zákazníkov.
Hydinové mäso má v jedálničku Slovákov silné zastúpenie a jeho obľúbenosť pravidelne narastá. Podľa údajov Štatistického úradu SR ho v roku 2024 pripadlo 34,3 kilogramu na jedného obyvateľa, pričom celková spotreba mäsa predstavovala vyše 83 kilogramov na osobu. Kuracie mäso, ktoré zákazníci nachádzajú na pultoch obchodov, pochádza prevažne zo štandardných plemien kurčiat, nazývaných brojlery. Tie dosahujú cieľovú hmotnosť približne 2,2 kilogramu v priemere za 40 dní.
Inou možnosťou sú pomaly rastúce plemená. Kaufland preto do ponuky uvádza novinku, pri ktorej trvá chov minimálne 56 dní. Nový produkt disponuje certifikátom od nezávislého akreditovaného certifikačného orgánu AgroEko pôsobiaceho v Poľsku, ktorý potvrdzuje viacstupňovú kontrolu celého procesu chovu a produkcie. Tento dokument osvedčuje, že ide o pomaly rastúcu hydinu chovanú na malých farmách s celoročným prístupom do vonkajšieho výbehu. Certifikát zároveň garantuje, že zvieratám sa počas chovu nepodávajú antibiotiká a hydina je kŕmená rastlinným krmivom bez použitia GMO zložiek a bez kokcidiostatík.
"Spotrebitelia sa čoraz viac zaujímajú aj o pôvod zvierat a podmienky, v akých boli odchované. Zaradením certifikovaného pomaly rastúceho kurčaťa dávame našim zákazníkom možnosť voľby a do regálov prinášame hydinu, ktorá má garantovaný celoročný prístup do vonkajšieho výbehu a dlhší čas chovu," hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Dostupnosť v predajnej sieti
Farmárske kura bude na pulty slovenských predajní Kauflandu dodávať overený chovateľ z poľského regiónu Podlasie, s ktorým obchodný reťazec dlhodobo spolupracuje na medzinárodnej úrovni. V samoobslužných pultoch s chladeným mäsom ho zákazníci nájdu ako súčasť špeciálnej ponuky v podobe 3 rôznych produktov. Pri nákupe ho rozpoznajú podľa viditeľného označenia "Farmárske kura" priamo na etikete a pri cenovke.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Celoročný výbeh aj pomalší rast: Kaufland rozširuje ponuku o farmárske kura © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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