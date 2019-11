Turecké aerolínie Atlas Global pozastavili do 21. decembra všetky lety

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 27. novembra (TASR) - Turecký súkromný dopravca Atlas Global pozastavil všetky lety do 21. decembra. Odôvodnil to zvýšením prevádzkových nákladov i rýchlym znehodnotením líry. Informovali o tom v stredu turecké médiá.uviedol dopravca v správe pre zákazníkov, z ktorej citoval denník Cumhuriyet. Spoločnosť tiež spomenula problémy s peňažným tokom a „rýchle a agresívne“ znehodnocovanie líry. Dodala, že bola tak nútená začať s. Atlas Global potvrdil, že pozastavil aj svoju webovú stránku, ale ďalšie podrobnosti o hospodárskych problémoch neposkytol.Turecká líra stratila od začiatku tohto roka takmer 10 % hodnoty voči doláru. V stredu sa obchodovala na úrovni 5,77614 oproti doláru. Prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok (26. 11.) vyzval Turkov, aby zmenili svoje doláre na líry v rámci ukážkyTurecké ministerstvo dopravy v stredu vyhlásilo, že budesituáciu v leteckej spoločnosti v súvislosti s kompenzáciami za zakúpené letenky.Atlas Global lietal do rôznych domácich a zahraničných destinácií vrátane Nemecka, Ruska, Kazachstanu a Spojených arabských emirátov. Podľa webovej stránky má spoločnosť vo svoje flotile 25 lietadiel.