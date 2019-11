Sídlo SPP. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Analytická spoločnosť Bisnode zverejnila rebríček TOP 10 najziskovejších firiem na Slovensku. Vedú v ňom SPP a Kia Motors Slovakia. Viac než 691 miliónov eur je rozdiel v zdanenom zisku za rok 2018 medzi firmami SPP Infrastructure, a. s., a Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré obsadili prvé dve miesta.Zdanený zisk SPP Infrastructure, a. s., jednotky v rebríčku, pritom presiahol miliardu eur. Tretia v poradí so ziskom po zdanení vyšším ako 240 miliónov eur sa umiestnila žilinská továreň automobilky Kia Motors Slovakia, s. r. o.Z dát poradenskej spoločnosti ďalej vyplýva, že obrat TOP 10 najziskovejších firiem na Slovensku dohromady tvorí sumu takmer 23,9 miliardy eur. V najlepšej desiatke sa tiež umiestnili firmy ako eustream, a. s., so ziskom necelých 224 miliónov eur, dve banky - Slovenská sporiteľňa so zdaneným ziskom 180 miliónov eur a Všeobecná úverová banka so ziskom za rok 2018 vo výške 156 miliónov eur. Najziskovejšiu desiatku uzatvára spoločnosť Minerfin, a. s., so ziskom takmer 120 miliónov eur.Podľa analýzy zamestnáva prvá desiatka najziskovejších firiem na Slovensku dovedna 39.808 ľudí. Najviac z nich, až 13.700 zamestnancov, pracuje v automobilke Volkswagen Slovakia, a. s., a oceliarňach U. S. Steel Košice, s. r. o. (10.250 pracovníkov).približuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.