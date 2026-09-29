|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 29.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Michal, Michaela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. septembra 2026
Turecké úrady zatkli šéfa zväzu futbalových rozhodcov. Aký mali dôvod?
V Turecku v rukách strážcov zákona skončilo aj ďalších šesť osôb. Šéf tureckého zväzu futbalových rozhodcov Ferhat Gündogdu a šesť ďalších osôb v utorok zatkli, oznámil to minister ...
Zdieľať
29.9.2026 (SITA.sk) - V Turecku v rukách strážcov zákona skončilo aj ďalších šesť osôb.
Šéf tureckého zväzu futbalových rozhodcov Ferhat Gündogdu a šesť ďalších osôb v utorok zatkli, oznámil to minister spravodlivosti Akin Gürlek. Ten na sociálnych sieťach uviedol, že ide o výsledok vyšetrovania podozrenia týkajúceho sa ovplyvňovania tvorby klasifikácie rozhodcov, prideľovania zápasov, bodovania a procesov vymenovaní, ako aj kontrol pravidiel.
Medzi zadržanými sú šéf federácie rozhodcov Ferhat Gündogdu, jeho podpredseda a ďalších päť osôb. Prehliadky boli vykonané v ich bydliskách, pracoviskách a kanceláriách.
Minister zdôraznil, že boj za čistý futbal bude neochvejne pokračovať, aby sa odstránili podozrenia, ktoré podkopávajú dôveru v turecký futbal. Vyzval, aby zodpovední čelili spravodlivosti a futbal sa opäť spájal s tvrdou prácou, bojom a športovým duchom na ihrisku.
Podľa tureckej národnej tlačovej agentúry Anadolu sa zatknutia uskutočnili v štyroch provinciách. Po predchádzajúcom škandále s nelegálnym stávkovaním, kedy pred rokom Turecká futbalová federácia (TFF) suspendovala 149 rozhodcov zapojených do nelegálneho stávkovania.
Vyšetrovanie TFF odhalilo, že 371 z 571 profesionálnych rozhodcov v krajine malo stávkové účty a 152 z nich aktívne uzatváralo stávky. Pri tomto škandále bolo zadržaných 29 osôb, vrátane 14 futbalistov, medzi nimi aj stredopoliar Mert Hakan Yandas z Fenerbahce.
Viac ako 1000 hráčov bolo suspendovaných vrátane 25 z prvej ligy. Minister Gürlek však nezaznamenal žiadne priame spojenie medzi minuloročným stávkovým škandálom a aktuálnym vyšetrovaním.
Zdroj: SITA.sk - Turecké úrady zatkli šéfa zväzu futbalových rozhodcov. Aký mali dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf tureckého zväzu futbalových rozhodcov Ferhat Gündogdu a šesť ďalších osôb v utorok zatkli, oznámil to minister spravodlivosti Akin Gürlek. Ten na sociálnych sieťach uviedol, že ide o výsledok vyšetrovania podozrenia týkajúceho sa ovplyvňovania tvorby klasifikácie rozhodcov, prideľovania zápasov, bodovania a procesov vymenovaní, ako aj kontrol pravidiel.
Medzi zadržanými sú šéf federácie rozhodcov Ferhat Gündogdu, jeho podpredseda a ďalších päť osôb. Prehliadky boli vykonané v ich bydliskách, pracoviskách a kanceláriách.
Minister zdôraznil, že boj za čistý futbal bude neochvejne pokračovať, aby sa odstránili podozrenia, ktoré podkopávajú dôveru v turecký futbal. Vyzval, aby zodpovední čelili spravodlivosti a futbal sa opäť spájal s tvrdou prácou, bojom a športovým duchom na ihrisku.
Podľa tureckej národnej tlačovej agentúry Anadolu sa zatknutia uskutočnili v štyroch provinciách. Po predchádzajúcom škandále s nelegálnym stávkovaním, kedy pred rokom Turecká futbalová federácia (TFF) suspendovala 149 rozhodcov zapojených do nelegálneho stávkovania.
Vyšetrovanie TFF odhalilo, že 371 z 571 profesionálnych rozhodcov v krajine malo stávkové účty a 152 z nich aktívne uzatváralo stávky. Pri tomto škandále bolo zadržaných 29 osôb, vrátane 14 futbalistov, medzi nimi aj stredopoliar Mert Hakan Yandas z Fenerbahce.
Viac ako 1000 hráčov bolo suspendovaných vrátane 25 z prvej ligy. Minister Gürlek však nezaznamenal žiadne priame spojenie medzi minuloročným stávkovým škandálom a aktuálnym vyšetrovaním.
Zdroj: SITA.sk - Turecké úrady zatkli šéfa zväzu futbalových rozhodcov. Aký mali dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Valjentov spoluhráč sa bizarne zranil a skončil v nemocnici. V jedálni na neho spadol panel zo steny
Valjentov spoluhráč sa bizarne zranil a skončil v nemocnici. V jedálni na neho spadol panel zo steny
<< predchádzajúci článok
Bývalý majster sveta bol odsúdený za sexuálne zneužívanie detí. Ukazoval sa im nahý a bozkával ich
Bývalý majster sveta bol odsúdený za sexuálne zneužívanie detí. Ukazoval sa im nahý a bozkával ich