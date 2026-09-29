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 24hod.sk    Šport

29. septembra 2026

Turecké úrady zatkli šéfa zväzu futbalových rozhodcov. Aký mali dôvod?



V Turecku v rukách strážcov zákona skončilo aj ďalších šesť osôb. Šéf tureckého zväzu futbalových rozhodcov Ferhat Gündogdu a šesť ďalších osôb v utorok zatkli, oznámil to minister ...



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gettyimages 1305787287 676x507 29.9.2026 (SITA.sk) - V Turecku v rukách strážcov zákona skončilo aj ďalších šesť osôb.


Šéf tureckého zväzu futbalových rozhodcov Ferhat Gündogdu a šesť ďalších osôb v utorok zatkli, oznámil to minister spravodlivosti Akin Gürlek. Ten na sociálnych sieťach uviedol, že ide o výsledok vyšetrovania podozrenia týkajúceho sa ovplyvňovania tvorby klasifikácie rozhodcov, prideľovania zápasov, bodovania a procesov vymenovaní, ako aj kontrol pravidiel.

Medzi zadržanými sú šéf federácie rozhodcov Ferhat Gündogdu, jeho podpredseda a ďalších päť osôb. Prehliadky boli vykonané v ich bydliskách, pracoviskách a kanceláriách.

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Minister zdôraznil, že boj za čistý futbal bude neochvejne pokračovať, aby sa odstránili podozrenia, ktoré podkopávajú dôveru v turecký futbal. Vyzval, aby zodpovední čelili spravodlivosti a futbal sa opäť spájal s tvrdou prácou, bojom a športovým duchom na ihrisku.

Podľa tureckej národnej tlačovej agentúry Anadolu sa zatknutia uskutočnili v štyroch provinciách. Po predchádzajúcom škandále s nelegálnym stávkovaním, kedy pred rokom Turecká futbalová federácia (TFF) suspendovala 149 rozhodcov zapojených do nelegálneho stávkovania.

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Vyšetrovanie TFF odhalilo, že 371 z 571 profesionálnych rozhodcov v krajine malo stávkové účty a 152 z nich aktívne uzatváralo stávky. Pri tomto škandále bolo zadržaných 29 osôb, vrátane 14 futbalistov, medzi nimi aj stredopoliar Mert Hakan Yandas z Fenerbahce.

Viac ako 1000 hráčov bolo suspendovaných vrátane 25 z prvej ligy. Minister Gürlek však nezaznamenal žiadne priame spojenie medzi minuloročným stávkovým škandálom a aktuálnym vyšetrovaním.



Zdroj: SITA.sk - Turecké úrady zatkli šéfa zväzu futbalových rozhodcov. Aký mali dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.

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