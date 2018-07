Turecko a Holandsko sa dohodli na normalizovaní vzťahov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 20. júla (TASR) - Turecko a Holandsko sa dohodli na normalizovaní vzájomných vzťahov v súvislosti so sporom z roku 2017, keď holandská vláda zakázala tureckým politikom robiť kampaň pred kontroverzným referendom o zmenách ústavy.Turecké ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že k rozhodnutiu dospel minister Mevlüt Čavušoglu počas telefonického rozhovoru so svojím holandským kolegom Stefom Blokom. Obaja ministri sa dohodli, že Holandsko opäť vyšle svojho veľvyslanca do Ankary a Turecko vyšle svojho veľvyslanca do Haagu.Vzťahy oboch krajín sa narušili v marci 2017 po tom, ako Holandsko zabránilo dvom tureckým ministrom osloviť svojich krajanov v súvislosti s kontroverzným ústavným referendom v Turecku, ktoré malo posilniť právomoci prezidenta a oslabiť parlament.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil holandskú vládu zs tým, že iba takéto režimy by zabránili ministrovi zahraničných vecí vstúpiť na svoje územie.Podľa piatkového spoločného vyhlásenia sa očakáva, že holandský minister zahraničných vecí navštívi Turecko ešte tento rok.