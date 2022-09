Turecko a Izrael utužujú svoje diplomatické vzťahy, Lapid sa stretol v New Yorku s Erdoganom po viac ako desaťročí

Obnovenie diplomatických stykov

Krajiny majú spoločné ciele

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Izraelský premiér sa prvý raz po 14 rokoch stretol s tureckým prezidentom. Je to ďalšie znamenie zlepšovania vzťahov medzi krajinami.Kancelária izraelského premiéra Jaira Lapida informovala, že sa s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom stretol v utorok na okraji Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku.Lapid počas stretnutia s Erdoganom pochválil nedávne obnovenie plných diplomatických stykov medzi krajinami a tiež tohtotýždňové vymenovanie novej izraelskej veľvyslankyne v Turecku.Kedysi priateľské vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa začali zhoršovať po zvolení Recepa Tayyipa Erdogana, otvoreného kritika izraelského zaobchádzania s Palestínčanmi, za premiéra v roku 2003.Napätie vyvrcholilo v roku 2010, keď izraelské sily zaútočili na tureckú loď, ktorá prenikla cez izraelskú blokádu s cieľom dodať humanitárnu pomoc do Gazy. O život vtedy prišlo deväť tureckých aktivistov.Izraelský prezident Jicchak Herzog v snahe o opätovné nadviazanie priateľských vzťahov v marci navštívil Turecko, aby sa stretol s Erdoganom. V júni krajiny oficiálne oznámili obnovenie plných diplomatických vzťahov, vrátane menovania veľvyslancov.Napriek rozporom však majú krajiny aj viacero spoločných záujmov, vrátane udržania Iránu pod kontrolou.Lapid tiež počas stretnutia v New Yorku poďakoval Erdoganovi za spravodajskú spoluprácu v súvislosti s iránskymi plánmi na útoky na izraelských občanov v Turecku a spomenul otázku nezvestných a zajatých Izraelčanov.Lídri diskutovali aj o spolupráci v oblasti energetiky, pričom Erdogan vyjadril záujem Turecka pripojiť sa k izraelským podmorským náleziskám zemného plynu v Stredozemnom mori.