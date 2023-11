Turecko by malo v blízkej dobe ratifikovať vstup Švédska do NATO

Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a vlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli stalo 31. členskou krajinou aliancie, Švédsko na svoje členstvo ešte len čaká.



Maďarsko a Turecko sú jediné členské štáty NATO, ktoré neratifikovali jeho prístupové protokoly. Na prijatie nového člena treba ratifikáciu všetkých existujúcich členov aliancie.





30.11.2023 (SITA.sk) - Turecko oznámilo Švédsku, že v priebehu niekoľkých týždňov ratifikuje vstup Štokholmu do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Ako referuje web news.sky.com, uviedol to švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström . Turecko však poprelo, že by poskytlo časový plán ratifikácie.„Na bilaterálnom stretnutí s kolegom, (tureckým) ministrom zahraničných vecí, som dostal odpoveď, že očakáva ratifikáciu v priebehu niekoľkých týždňov,“ vyhlásil Billström.Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dlho odďaľoval ratifikáciu švédskeho členstva v NATO a obvinil Štokholm, že je príliš mäkký voči kurdským militantom a iným skupinám, ktoré považuje za bezpečnostné hrozby.