Návšteva Vysokých Tatier sa stala pre dvoch turistov osudnou, horskí záchranári im nedokázali pomôcť

Skolaboval na ceste do Starej Lesnej

Nešťastie na Štrbskom plese

30.11.2023 (SITA.sk) - Stredajšia návšteva Vysokých Tatier sa stala osudnou pre dvoch turistov. O život tam popoludní prišiel 67-ročný Slovák, ktorý skolaboval na turistickej ceste, i 43-ročný český skialpinista. Ten nezvládol jazdu a vrazil do prekážky pod snehom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) V prvom prípade boli horskí záchranári požiadaní o súčinnosť pri resuscitácii prostredníctvom tiesňovej linky 155 Záchrannej zdravotnej služby . Senior skolaboval na turistickej ceste vedúcej do Starej Lesnej.„Muža sa však zachrániť nepodarilo. Jeho telo odovzdali záchranári HZS príslušníkom Policajného zboru a pohrebnej službe po prevoze do márnice v Novom Smokovci,“ uviedla HZS.Ešte počas spomínaného zásahu sa ďalšie nešťastie stalo na Štrbskom plese. Na zjazdovej trati bolo ohlásené bezvedomie 43-ročného českého skialpinistu, ktorý nezvládol jazdu a vrazil do prekážky pod snehom.„Na miesto smerovala posádka leteckých záchranárov z Popradu s lekárom na palube, aj posádka pozemných záchranárov. Pri záchrannej akcii asistovali aj príslušníci HZS. Aj táto kardiopulmonálna resuscitácia dopadla, žiaľ, neúspešne,“ zhodnotili horskí záchranári. Mužove telo bolo odovzdané polícií a pohrebnej službe.