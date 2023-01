Turecko by mohlo schváliť vstup do NATO len Fínsku, naznačil Erdogan

Švédsko nemá očakávať podporu

Chýba podpis Turecka a Maďarska

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navrhol, aby Ankara schválila žiadosť Fínska o členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) predtým, ako podnikne akékoľvek kroky voči Švédsku.Vo vopred nahratom videu zverejnenom v nedeľu Erdogan naznačil, že Turecko môže odobriť len vstup Fínska.Po nedávnych demonštráciách v Štokholme, kde protiislamský aktivista zapálil Korán a protestovali tam aj prokurdské skupiny, Erdogan varoval Švédsko, aby neočakávalo podporu pri svojich snahách o vstup do NATO.„Ak to bude potrebné, mohli by sme dať o Fínsku inú správu. Švédsko bude šokované, keď vyšleme inú správu o Fínsku,“ poznamenal v nedeľu turecký prezident.Turecko obvinilo vládu v Štokholme z prílišnej zhovievavosti voči skupinám, ktoré považuje za teroristické organizácie alebo existenčné hrozby, vrátane kurdských skupín. Na prijatie nových krajín NATO vyžaduje jednomyseľný súhlas svojich existujúcich členov.Maďarsko a Turecko sú jediné krajiny v 30-člennej vojenskej aliancii, ktoré zatiaľ nepodpísali žiadosti Fínska a Švédska o vstup. Maďarsko sa zaviazalo, že tak urobí vo februári.Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström však v rozhovore pre denník Expressen cez víkend povedal, že dúfa vo vstup do NATO počas tohtoročného leta.