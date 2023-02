Turecko chce žiadosti Fínska a Švédska v NATO posudzovať samostatne, pri Fínsku možno dospieť k inému rozhodnutiu

Čavušoglu chce žiadosti samostatne

Ratifikácia bude rozhodnutím Turecka





Fínsko a Švédsko požiadali o členstvo v NATO vlani v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Aby sa stali členmi, ich prístupové protokoly musia schváliť všetky členské štáty. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však hrozí blokovaním ich členstva, pričom obe krajiny okrem iného obvinil, že poskytujú útočisko členom separatistickej militantnej Strany kurdských pracujúcich (PKK) , ktorá sa usiluje o nezávislý štát v Turecku.Vzťahy medzi Tureckom a Švédskom zhoršil aj januárový protest v Štokholme, počas ktorého protiislamský aktivista spálil Korán, v dôsledku čoho Çavuşoglu obvinil švédsku vládu zo spoluúčasti.

16.2.2023 (SITA.sk) - Žiadosti Fínska a Švédska o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by sa mali podľa tureckého ministra zahraničia Mevlüta Çavuşoglua posudzovať separátne.Na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom aliancie Jensom Stoltenbergom povedal, že samostatné posudzovanie fínskeho členstva bude nepochybne témou ich rokovaní.„Po vyhlásení, že vo vzťahu k Ankara chce žadosti Fínska a Švédska v NATO posudzovať samostatne, pri Fínsku možno dospieť k inému rozhodnutiu, sme túto záležitosť prediskutovali so zainteresovanými krajinami a NATO,“ cituje ministra web televízie CNN.Stoltenberg vo štvrtok prízvukoval, že hlavnou otázkou nie je, či fínske a švédske členstvo v NATO ratifikujú spoločne, ale aby ich ratifikovali čo najskôr.„Mojím konzistentným postojom bolo a zostáva, že nastal čas ratifikovať Fínsko aj Švédsko a urobiť z nich plnoprávnych členov našej aliancie. Obe urobili veľké kroky, odkedy sme minulý rok v júli na samite NATO v Madride podpísali spoločné memorandum medzi Fínskom, Švédskom a Tureckom,“ vyjadril sa generálny tajomník NATO.Zároveň poukázal na to, že krajiny odstránili akékoľvek obmedzenia na vývoz zbraní, posilnili svoju legislatívu o terorizme a Švédsko mení aj svoju ústavu a zintenzívňuje spoluprácu s Tureckom.„Je to turecká vláda, turecký parlament, kto rozhoduje o otázke ratifikácie a je to len turecké rozhodnutie,“ dodal.