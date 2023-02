Pre Slovensko je kľúčové, aby Ukrajina ustála vojnu. Rusko by sa po víťazstve nezastavilo, tvrdí Káčer

Uškodili by sme sami sebe

Dodávky zbraní na Ukrajinu

Rusko by sa nezastavilo

Stíhačky strácajú na hodnote

16.2.2023 (SITA.sk) - Ruská federácia ako stály člen Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá by mala ísť príkladom v ochrane dodržiavanie jej pravidiel, zaútočila na svojho suseda, popiera jeho právo na existenciu, robí si nároky na jeho územie. Uviedol to pri príležitosti pripomenutia si prvého roka od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer. Ako dodal, Rusko tvrdí, že Ukrajina nemá nárok na svoju suverenitu a že s jej hranicami sa dá voľne manipulovať silou. Podľa šéfa slovenskej diplomacie je pre nás kľúčové, aby sme tomu zabránili. Vedú nás k tomu jednak morálne pravidlo pomôcť blízkemu susedovi a jednak číry pragmatizmus, pretože, ak by sme to nerobili, uškodili by sme sami sebe.Káčer pripomenul, ak by Ukrajina tento súboj neustála, Rusko by sa ocitlo na hraniciach so Slovenskom. Dodal, že tam by sa nezastavilo, čo by bol pre Slovensko tragický scenár, ktorý nemienia dopustiť. Preto bude SR pokračovať v podpore Ukrajiny.„Naša vláda nie je proukrajinskou vládou, naša vláda je proslovenskou vládou, pretože to, že pomáhame Ukrajine brániť sa v jej hraniciach a znovu sa vrátiť k jej suverenite, je podporou nás, nikoho iného," uviedol Káčer. To, čo robíme je podľa neho v slovenskom záujme.Káčer sa vyjadril, že súhlasí s tým, že dodávky zbraní na Ukrajinu predlžujú vojnu a odďaľujú mier. „Bohužiaľ, najväčším dodávateľom zbraní na Ukrajinu je práve Rusko," povedal a doplnil, že nik tam nedodal viac zbraní ako Rusko, a to dokonca i s vojakmi, ktorých dodávali dávno pred tým, než to priznali. Ak by s tým prestalo, podľa šéfa slovenskej diplomacie by sa hneď vytvorili podmienky pre mier na Ukrajine.Káčer tiež uviedol, že on i minister obrany SR Jaroslav Naď mali diskusiu s niekoľkými desiatkami veľvyslancov akreditovaných na Slovensku, ktorí podľa Káčera ocenili zahraničnú politiku Slovenska. Predmetom diskusie bol i vojenský konflikt na Ukrajine.Minister Naď uviedol, že panuje zhoda na tom, že Ukrajina je obeťou a Rusko agresorom. Pomoc Ukrajine, a to, aby sa ubránila, je aj podľa ministra obrany v slovenskom záujme. Naď je toho názoru, že predstavitelia určitých politických subjektov by prítomnosť ruských vojsk na Slovensku privítali, no súdni ľudia si to podľa neho neprajú.Šéf rezortu obrany dodal, že nie je zodpovedné klamať a strašiť ľudí tým, že Slovensko ženú do vojny. Ako zdôraznil, robia všetko pre to, aby na Slovensku zachovali mier. Aj Naď pripomenul, že ruské víťazstvo na Ukrajine by viedlo k tomu, že Rusko by sa na hraniciach medzi Slovenskom a Ukrajinou nezastavilo.Naď uviedol, že si vie predstaviť i to, že by sme na Ukrajinu stíhačky neposlali. Technika by im však podľa neho pomohla, navyše je podľa neho pre Slovensko výhodnejšie, aby sme im poskytli stíhačky MiG-29, vzhľadom na to, že momentálne platíme za ich stráženie a postupne strácajú na svojej hodnote.Na výmenu by sme mohli získať nejakú pomoc z európskeho mierového nástroja, prípadne i od spojencov vo forme náhrady. Rozhodnutie neurobiť tak, by podľa neho bolo nevýhodné pre Slovensko, a tiež nezmyselné.