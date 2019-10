Turecko hlási vo svojom pohraničí päť mŕtvych a 70 zranených

Na snímke, ktorú vyhotovili z tureckej strany hraníc so Sýriou v meste Akcakale, dym stúpa počas pozemnej ofenzívy tureckej armády proti Kurdom a teroristickej organizácii Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Akčakale 10. októbra (TASR) - Päť osôb vrátane deväťmesačného bábätka prišlo doteraz o život a približne 70 ďalších ľudí utrpelo zranenia v tureckých oblastiach pri sýrskych hraniciach pri ostreľovaní, ku ktorému došlo po tom, ako Ankara v stredu spustila vzdušnú a pozemnú ofenzívu na Kurdmi ovládanom území na severovýchode Sýrie. O obetiach informovala vo štvrtok agentúra AFP d odvolaním sa na miestne úrady.Prvé z obetí boli hlásené v provincii Šanliurfa — išlo o zamestnanca daňového úradu v meste Akčakale a deväťmesačného sýrskeho chlapčeka. Úrad miestneho guvernéra uviedol, že sú to "prví mučeníci" tureckej vojenskej operácie nazvanej Prameň mieru. Ďalšie tri obete na životoch následne hlásili aj úrady z provincie Mardin.Reportéri agentúry AFP priamo na mieste hlásili, že v pohraničnom meste Akčakale počuť nepretržite výbuchy. Paľba podľa nich zasiahla aj budovu miestnej vlády, pričom zranenia utrpeli najmenej traja ľudia, z toho jeden vážne. Útoky boli hlásené aj z ďalšieho tureckého pohraničného mesta Ceylanpinar.Neďaleko oboch zmienených miest sa nachádzajú sýrske pohraničné mestá Tal Abjad a Rás al-Ajn, ktoré sa stali hlavným terčom tureckej pozemnej ofenzívy.Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii zároveň vo štvrtok informovalo, že v dôsledku tureckej invázie už za necelý jeden deň ušlo zo svojich domovov vyše 60.000 ľudí žijúcich v sýrskych pohraničných oblastiach, pričom väčšina z nich sa vydala na východ smerom k mestu Hasaka.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny Islamský štát.Vo štvrtok sa na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska zíde Bezpečnostná rada OSN, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.Dovedna 14 humanitárnych organizácií vrátane Nórskej rady pre utečencov (NRC) či organizácie Mercy Corps varovalo pred katastrofálnymi dôsledkami, aké by mohla mať turecká invázia pre civilné obyvateľstvo žijúce pohraničnej v oblasti."Do vzdialenosti piatich kilometrov od sýrsko-tureckých hraníc žije približne 450.000 ľudí, ktorí sú v ohrození, ak všetky zúčastnené strany nebudú čo najzdržanlivejšie a neuprednostnia ochranu civilistov," uviedli organizácie v spoločnom vyhlásení. Dodali, že mnohí z civilistov žijúcich v oblasti by mohli byť už čoskoro odrezaní od dodávok životne dôležitej humanitárnej pomoci. Predv oblasti varovala v inom vyhlásení aj organizácia Save the Children.