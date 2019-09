Turecko je presvedčené, že VW postaví svoj nový závod na jeho území

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Istanbul 5. septembra (TASR) - Turecko je čoraz viac presvedčené, že nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) tam postaví svoj nový závod. Naznačuje to vraj „mimoriadne pozitívne“ stretnutie vysokého predstaviteľa VW a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana tento týždeň. Uviedli to tri zdroje, ktoré nechceli byť menované.V médiách sa už minulý týždeň objavili správy, že obe strany rokujú o tureckom daňovom režime pre vozidlá s cieľom uzavrieť investíciu vo výške 1 miliardy eur. Automobilový koncern, ktorý zvažuje investíciu aj v Bulharsku, ešte neoznámil konečné rozhodnutie, ale podľa týchto zdrojov je naklonený investícii v Turecku.Erdogan a vysoký predstaviteľ VW na stretnutí tento týždeň údajne prekonali väčšinu sporných bodov, uviedol jeden zo zdrojov z Turecka, oboznámený so situáciou. Podľa neho sa pritom vyskytlo len pár malých problémov, ktoré sa týkali napríklad úpravy dane z predaja vozidiel, pričom na stretnutí sa dosiahla takmer úplná dohoda. Dodal, že ak sa v poslednej chvíli neobjaví nejaký ďalší problém, VW by mal nasmerovať investíciu do Turecka.Zdroj z Volkswagenu na otázku novinárov povedal len toľko, že Erdogan sa tento týždeň stretol s generálnym riaditeľom VW Herbertom Diessom.Vysoké dane na väčšie automobily v Turecku obmedzujú mnohých kupcov a nútia miestnych výrobcov, aby sa zamerali na autá s menšími motormi. Automobily s motormi s objemom menším ako 1,6 litra mali vlani až 96 % podiel na tureckom trhu s novými autami. Zdroj uviedol, že Turecko sa snaží nájsť vzorec na vyriešenie obáv Volkswagenu bez toho, aby znevýhodnilo existujúcich výrobcov vozidiel.V Turecku majú svoje závody Fiat, Renault, Ford, Hyundai a Toyota, ktoré vyrobili minulý rok viac ako 1,3 milióna vozidiel.Investícia by sa mala týkať dcérskej značky VW Škody. Český premiér Andrej Babiš v utorok (3. 9.) počas návštevy v Ankare povedal, že Volkswagen investuje v Turecku. Iný zdroj z Volkswagenu povedal, že zostáva vyriešiť už iba menšie body, najmä otázku daní. Očakáva, že sa podarí dosiahnuť dohodu v priebehu niekoľkých týždňov. Nový závod by mal stáť v západnej provincii Manisa.