Švédska centrálna banka ponechala svoju kľúčovú sadzbu

Štokholm 5. septembra (TASR) - Švédska centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky.Výkonná rada Riksbank ponechala kľúčovú repo sadzbu na úrovni -0,25 %. To bolo v súlade s očakávaniami expertov. Zároveň signalizovala pomalšie zvyšovanie sadzieb v budúcnosti, než sa doteraz predpokladalo.uviedla Riksbank.Švédska centrálna banka naposledy nečakane zvýšila repo sadzbu vlani v decembri. To bol jej prvý nárast od júla 2011. Švédske úrokové sadzby sa dostali do negatívneho pásma začiatkom roka 2015.