Turecko kritizuje EÚ za podporu Nikózie v spore o vrty pri Cypre

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 10. júla (TASR) - Turecko odmieta kritiku Európskej únie za svoje prieskumné vrty na ropu a zemný plyn vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru. Ankara tiež uviedla, že EÚ v tejto veci nemožno považovať za nestranného sprostredkovateľa.Turecké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení v stredu oznámilo, že Turecko bude pokračovať v úsilí o ochranu práv cyperských Turkov, kým nebudú zapojení do rozhodovacích mechanizmov na ostrove - vrátane tých, ktoré sa týkajú podielu na nerastnom bohatstve v danej oblasti.Cyprus tvrdí, že Turecko svojimi vrtnými prácami vo vodách západne od ostrova - v oblasti, ktorú Nikózia považuje za súčasť svojej výlučnej ekonomickej zóny - poškodzuje jeho práva. Európska únia za to Turecku hrozí sankciami.Lídri EÚ na nedávnych summitoch EÚ hovorili v tejto súvislosti o "Vo svojom spoločnom vyhlásení z májového summitu uviedli, že". Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti zdôraznil, že nepôjde oVýlučná ekonomická zóna (EEZ) je oblasť do vzdialenosti 370 kilometrov od pobrežia. V nej si štát môže nárokovať ťažbu nerastných surovín alebo rybolov. Neplatia tam však už daňové zákony a predmetný štát tu ani nemôže zadržať lode.Ankara, ktorá nemá diplomatické vzťahy s Cyprom, vyhlasuje, že určité oblasti v cyperskej ekonomickej zóne spadajú pod jurisdikciu Turecka alebo cyperských Turkov. Tí žijú na severe ostrova v Tureckom okupovanej časti Cypru.Turecká loď Fatih začala vŕtať minulý mesiac na mieste vo vzdialenosti 42 míľ od západného pobrežia Cypru, píše AP. Druhé plavidlo, Yavuz, priplávalo do oblasti pri pobreží výbežku Karpaz na severovýchode ostrova Cyprus.