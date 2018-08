Turecko má v októbri splatiť dlhopisy za takmer 3,8 mld. USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. augusta (TASR) - Turecká vláda a firmy budú musieť v októbri splatiť dlhopisy v zahraničnej mene za takmer 3,8 miliardy USD (3,34 miliardy eur). Krajina pritom zápasí s prepadom kurzu líry, ktorá od začiatku roka stratila viac než tretinu svojej hodnoty. Uviedla to banka Société Générale.Investori na rozvíjajúcich sa trhoch majú obavy v súvislosti s vysokým zahraničným dlhom Turecka a so schopnosťou jeho firiem a bánk ho splatiť. Tento dlh je výsledkom skoršieho prudkého rozmachu emisií dlhopisov v zahraničnej mene, ktoré pomáhali financovať rýchlo rastúcu ekonomiku. Náklady firiem na obsluhu zahraničného dlhu vzrástli po prepočítaní na líry len za posledné dva mesiace zhruba o 25 %.Podľa banky Société Générale dosahuje celkový zahraničný dlh Turecka okolo 460 miliárd USD. Jej výpočty zároveň ukazujú, že turecké firmy budú musieť splatiť do konca tohto roka dlhopisy denominované v tvrdej mene v hodnote 1,8 miliardy USD a vláda zhruba za 1,25 miliardy USD. Navyše úroky predstavujú 2,3 miliardy USD.Najhorším mesiacom bude pre Turecko október. V tomto mesiaci bude potrebné splatiť dlh za takmer 3,8 miliardy USD. Z toho istina predstavuje okolo 3 miliárd USD a 762 miliónov USD úroky.Trhy teraz sledujú, ako si bude počínať administratíva tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Turecká vláda však odmietla špekulácie, že by sa mohla obrátiť na Medzinárodný menový fond (MMF) o pomoc. Čiastočnú podporu získala Ankara od Kataru, ktorý oznámil, že Turecko podporí investíciami v hodnote zhruba 15 miliárd USD.Ako uviedol ekonóm Mohamed El-Erian, namiesto toho, aby Turecko v tejto situácii urobilo rovnaké kroky ako iné krajiny, napríklad Argentína na začiatku roka, teda zvýšilo úrokové sadzby a požiadalo MMF o určitú formu podpory, Ankara obe možnosti rázne odmietla.dodal El-Erian.(1 EUR = 1,1370 USD)