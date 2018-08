Vinianske jazero Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Vinné 17. augusta (TASR) – Pre zvýšený výskyt siníc zakázali kúpanie vo Vinianskom jazere. TASR o tom informoval Marián Makeľ, starosta obce Vinné, ktorá letovisko prevádzkuje. Podľa jeho slov to je pravdepodobne spôsobené dlhodobým suchom.uviedla pre TASR regionálna hygienička Janka Stašková. Vizuálnou kontrolou to podľa jej ďalších slov nebolo zistené, keďže tam nezaznamenali ani tzv. vodný kvet. Ten vytvárajú práve sinice, ktoré zvyknú vystúpiť na hladinu a vytvárajú veľké zhluky. Ako ďalej uviedla, v tejto lokalite už o zákaze kúpania verejnosť informujú osadené tabule.doplnila.Kúpanie v takejto vode môže podľa Staškovej viesť u osôb, ktoré majú oslabený imunitný systém alebo sú alergici, k alergickým prejavom, ako sú vyrážky, začervenanie očí, môžu tiež vyvolávať nádchu.uzavrela s tým, že ak by sa náhodou niekto rozhodol aj napriek tomu v takejto vode vykúpať, je dôležité sa hneď osprchovať, až následne sa osušiť.