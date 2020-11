Turecko označilo nemeckú prehliadku tureckej lode za nelegálnu

Prehľadávanie a zadržiavanie

Náhrada škody

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - Turecko a Nemecko sa v pondelok dostali do sporu po tom, čo nemecká fregata presadzujúca zbrojné embargo proti Líbyi zadržala v Stredozemnom mori tureckú nákladnú loď a vykonala prehliadku, ktorú predstavitelia Ankary označili ako "nelegálnu".Turecko uviedlo, že posádka nemeckej fregaty Hamburg sa v nedeľu dostala pomocou helikoptéry na palubu nákladnej lode Rosaline-A smerujúcej do Líbye, aby vykonala približne hodinovú prehliadku. Všetko sa údajne udialo bez povolenia kapitána lode alebo tureckej vlády.Turecké ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že kapitána aj členov posádky násilným spôsobom prehľadali a zadržiavali v jednej časti plavidla, kým Nemci nedokončili kontrolu.Nemecké ministerstvo obrany skonštatovalo, že Turecko počas prehliadky požadovalo jej predčasné skončenie. Podľa hovorcu nemeckého ministerstva obrany Christiana Thielsa napokon počas kontroly nenašli žiadny náklad, ktorý by porušoval zbrojné embargo.Nemecký tím ukončil prehliadku na palube Rosaline-A po tom, ako podľa informácií tureckej strany pochopil, že na palube nie je nič okrem humanitárnej pomoci, sušienok a ostatného materiálu, ako boli napríklad farby.Hovorca tureckého ministerstva zahraničia Hami Aksoy podotkol, že Ankara sa môže domáhať náhrady škody alebo vzniknutých strát, bližšie to však nešpecifikoval.