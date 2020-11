Nákup antigénových testov chce dať Fico preskúmať, informácie by mali získať od finančnej správy

Nedoplatky v Sociálnej poisťovni

Dlh uhradili pred podpisom zmluvy

23.11.2020 - Nákup antigénových testov pre štát cez firmu Eurolab Lambda by mal preskúmať parlamentný výbor pre financie a rozpočet. Po pondelkovom stretnutí s prezidentkou finančnej správy Danielou Klučkovou to na brífingu povedal šéf strany Smer-SD Robert Fico.Poslanec NR SR za stranu Smer-SD Ladislav Kamenický bude podľa neho iniciovať zvolanie poslaneckého prieskumu na utorkovom rokovaní parlamentného výboru. "Chceli sme zistiť, koľkokrát bol tovar preclený, pretože môže byť celý prípad ešte o to zaujímavejší," povedal.Firma totiž podľa neho mohla mať ďalších subdodávateľov, medzi ktorých sa mohli rozdeliť zisky. Všetky tieto informácie by podľa Fica mali poslanci dostať od finančnej správy na poslaneckom prieskume."Zajtra navštívime štátne hmotné rezervy a budeme si pýtať od šéfa štátnych hmotných rezerv určité vysvetlenia," povedal Fico. Zopakoval, že malá trnavská firma Eurolab Lambda doviezla z Južnej Kórey na Slovensko testy za približne 47 miliónov eur."V čase nákupu testov mala 1. októbra 2020 nedoplatky v Sociálnej poisťovni a táto firma podpísala, že žiadne nedoplatky v Sociálnej poisťovni nemala," upozornil.Zmluva firmy so Štátnymi hmotnými rezervami je preto podľa neho od začiatku neplatná a nezákonná. Firma je podľa Fica napojená na predstaviteľov vládnej koalície, na rodinu premiéra Igora Matoviča, na blízkych ľudí Richarda Sulíka a na ľudí, ktorí sú blízko strane Sme rodina.Eurolab Lambda od vypuknutia pandémie podľa centrálneho registra zmlúv uzavrela obchody so štátom za takmer 46,5 milióna eur. Najväčšiu zákazku získala na dodávku vyše 10 miliónov antigénových testov na diagnostiku COVID-19 na celoplošné testovanie.Správa štátnych hmotných rezerv ich nakúpila za viac než 43 miliónov eur. Firma mala podľa mimoparlamentných strán Spolu a Dobrá voľba pri tomto nákupe nedoplatok 17-tisíc eur v Sociálnej poisťovni. Jeden zo zástupcov spoločnosti Eurolab Lambda Viliam Krajčovič tvrdil, že spoločnosť nemala v čase uzatvorenia zmluvy žiadne nedoplatky voči Sociálnej poisťovni.Podľa šéfa Štátnych hmotných rezerv Jána Rudolfa sa o nedoplatky zaujímali a vyzvali Eurolab Lambda na ich uhradenie. Spoločnosť ich zaplatila k 15. októbru, o čom predložila aj doklad. Teda dva dni pred uzatvorením zmluvy na kúpu desiatich miliónov antigénových testov.