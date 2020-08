Turecko ponúklo pomoc Libanonu, pomôže mu s opravou zničeného prístavu v Bejrúte

Pomoc Turecka zničenému prístavu

Veľvyslancova manželka zomrela

8.8.2020 (Webnoviny.sk) - Turecko je pripravené pomôcť Libanonu znova vybudovať prístav v Bejrúte, kde v utorok vybuchlo 2750 ton dusičnanu amónneho. Explózia si vyžiadala množstvo mŕtvych, zranených a zničila niekoľko častí Bejrútu.Informoval o tom turecký viceprezident Fuat Oktay. Zároveň potvrdil, že Ankara vyslala do krajiny zdravotnícke lietadlá, ktorých cieľom je previezť zranených do tureckých nemocníc.Oktay sa rozprával s novinármi v sobotu po stretnutí s libanonským prezidentom. Dodal, že v zničenom prístave sú aj tureckí záchranári.Do Bejrútu poslali okrem toho aj dve poľné nemocnice, 400 ton pšenice a potraviny. Vyhlásil, že turecký prístav Mersin môžu využiť na prepravu tovaru, ktorý následne menšími loďami dostanú do Libanonu.Holandské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že manželka veľvyslanca v Libanone podľahla zraneniam, ktoré utrpela počas výbuchu.Päťdesiatpäťročná Hedwig Waltmans-Molier zomrela v sobotu ráno. Pracovala pre ministerstvo zahraničných vecí spolu s jej manželom Janom Waltmansom.