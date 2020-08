USA sa bojí ovplyvňovania volieb. Číne a Iránu vraj vadí Trump, Bidenovi chce zas uškodiť Rusko

Čína nechce Trumpa, Rusko Bidena

Irán sa vraj snaží uškodiť Trumpovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americké Národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC) potvrdilo, že medzi krajinami, ktoré sa snažia ovplyvniť výsledok amerických prezidentských volieb, sú Čína, Rusko a Irán. Používajú na to "skryté a vplyvné opatrenia".Čína nechce, aby sa prezidentom stal Donald Trump , Rusko sa zase snaží uškodiť demokratovi Joeovi Bidenovi. Šéf NCSC William Evanina vyhlásil, že "zahraničné krajiny sa snažia ovplyvniť preferencie voličov a politiku v USA a oslabiť dôveru Američanov v demokratický proces v USA". Dodal, že niektorí "ruskí hráči" sa snažia posilniť postavenie Trumpa na sociálnych sieťach a v ruskej televízii.Irán sa zas snaží podkopať americké demokratické inštitúcie, uškodiť Trumpovi a rozdeliť krajinu šírením nepravdivých informácií a protiamerického obsahu na internete.Motivuje ich pritom viera, že Trump by počas druhého obdobia v úrade pokračoval v nátlaku na Irán s cieľom zmeniť tamojší režim.Trump na správu reagoval s tým, že jeho administratíva "sa na to veľmi dôkladne pozrie".