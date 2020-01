Turecko vyslalo do Líbye svojich vojakov, majú v krajine zabezpečiť mier

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Turecko vyslalo do Líbye svojich vojakov po tom, ako tento krok vo štvrtok schválil parlament. V nedeľu to potvrdil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan."Cieľom členov tureckých ozbrojených síl nie je bojovať, ale zabezpečiť mier v Líbyi," vyjadril sa prezident s tým, že jednotky podporia medzinárodne uznanú vládu v Tripolise. Tá bojuje proti silám konkurenčnej administratívy sídliacej na východe krajiny.Erdogan v decembri uviedol, že o vyslanie vojakov ho po podpise príslušnej vojenskej dohody požiadal líbyjský premiér Fájiz Sarrádž. Dohoda, ktorá by takýto krok umožnila, vyvolala v regióne aj mimo neho veľký hnev.