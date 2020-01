Unáhlené kroky či vyhlásenia k situácii na Blízkom východe môžu byť podľa Ondrejcsáka škodlivé

Zabitie Kásima Sulejmáního

Americký prezident Donald Trump nariadil v piatok raketový útok na letisko v Bagdade, pri ktorom zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásima Sulejmáního a ďalších osem ľudí. Zomrel aj zástupca šéfa irackej milície Abú Mahdí Muhandis, čo môže ohroziť vzťahy medzi USA a Irakom.



Telo Sulejmáního identifikovali len podľa prsteňa. Rakety, ktoré boli vystrelené z dronu totiž vybuchli v momente, keď vystupoval z lietadla.



„Americké jednotky na pokyn prezidenta urobili obranný krok, aby ochránili amerických občanov v zahraničí, a zabili Kásima Sulejmáního. Cieľom útoku bolo zamedziť ďalším plánovaným útokom zo strany Iránu,“ píše sa vo vyhlásení amerického ministerstva obrany.



Ozbrojený útok má veľkú odozvu aj v zahraničí, izraelská armáda je v bojovej pohotovosti. Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko vyzývajú na upokojenie situácie. USA vyzvalo svojich občanov v Iraku, aby opustili krajinu, pretože sa dajú očakávať odvetné útoky.



Rokovanie Vojenského výboru Severoatlantickej aliancie (NATO) a Severoatlantickej rady sa bude konať v pondelok 6. januára.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Unáhlené, jednostranné kroky či vyhlásenia môžu byť jedine škodlivé. Vo svojom facebookovom profile to napísal štátny tajomník ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák (nom. Mostu-Híd) v súvislosti so súčasnou situáciou na Blízkom východe. Slovensko by si podľa neho malo zachovať chladnú hlavu a hľadieť na svoje záujmy, aj keď je volebná kampaň.Zahraničná a bezpečnostná politika by mali byť podľa štátneho tajomníka robené racionálne, bez hystérie, bez zneužitia na vnútropolitický boj. Predseda Národnej rady SR (NR SR) Andrej Danko (SNS) naopak vyzýva premiéra k rýchlym a razantným krokom.„Slovenskí vojaci sú v Iraku v rámci medzinárodne akceptovanej výcvikovej misie NATO, ktorá sa realizuje na základe žiadosti irackej vlády. Akékoľvek rozhodnutie o účasti by nemalo padnúť individuálne, keďže je to spoločná misia, ale v úzkej koordinácii s našimi spojencami. Naše aktivity v Iraku majú medzi spojencami veľmi dobré meno a prispievajú k našej spojeneckej dôveryhodnosti a dobrému menu Slovenska vo všeobecnosti,“ myslí si Ondrejcsák.Bezpečnosť slovenských občanov musí byť podľa neho absolútnou prioritou, preto je potrebné situáciu priebežne sledovať a tiež priebežne konzultovať s našimi spojencami.