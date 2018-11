Turecko: Vysvetlenie Rijádu k vražde Chášukdžího je nedostatočné

Sahar Zekiová, aktivistka a priateľka saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa dotýka jeho fotografie pred saudskoarabským veľvyslanectvom 23. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 15. novembra (TASR) - Turecko považuje za nedostatočné štvrtkové vyhlásenie saudskoarabského generálneho prokurátora, podľa ktorého bol novinár Džamál Chášukdží 2. októbra nadrogovaný a následne rozštvrtený na pôde saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Povedal to vo štvrtok podľa agentúry AFP turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v reakcii na zmienené vyhlásenie, v ktorom sa Rijád prvýkrát vyjadril k spôsobu vraždy novinára. Ankara zároveň trvá na tom, že vražda novinára bolačinom.uviedol Čavušoglu v prejave, ktorý odvysielala turecká televízia.povedal ďalej turecký minister.dodal Čavušoglu.Šéf tureckého rezortu diplomacie sa podľa agentúry AP pozastavil tiež nad tým, prečo Saudská Arábia doposiaľ obvinila len 11 z osôb, ktoré v súvislosti s vraždou zadržala. Upozornil tiež na to, že vyhlásenie saudskoarabského prokurátora neodhaľuje, kam po rozštvrtení na konzuláte previezli časti novinárovho tela.Chášukdží, kritik korunného princa, žil v dobrovoľnom exile v USA a bol prispievateľom denníka Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený.Saudskoarabský generálny prokurátor Saúd Mudžib vo štvrtok prostredníctvom svojho hovorcu opísal, ako k vražde novinára došlo. Chášukdžího podľa jeho opisu nadrogovali a jeho telo následne rozštvrtili. Časti jeho tela potom - už mimo konzulátu - odovzdali agentovi. Prokurátor v tejto súvislosti žiada o tresty smrti pre dovedna piatich Saudskoarabov, ktorí sú obvinení zvraždy apre ďalších obvinených.Príkazy vedúce k vražde novinára podľa neho zadali dvaja poprední saudskoarabskí predstavitelia. Námestník riaditeľa saudskoarabskej tajnej služby - Ahmad Asírí - mal vydať príkaz, aby Chášukdžího prinútili vrátiť sa domov do vlasti. Šéf za týmto zámerom vytvoreného "vyjednávacieho tímu" mal následne odletieť do Istanbulu a vraždu novinára nariadiť.Saudskoarabský prokurátor zároveň očistil vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý podľa jeho slov nemal s vraždou nič spoločné. Podľa jeho vyhlásenia bolo v súvislosti s vraždou zadržaných dovedna 21 osôb, z ktorých 11 bolo doposiaľ obvinených, zatiaľ čo pri ďalších prebieha vyšetrovanie.