Tajani: Dohoda o brexite je predovšetkým o ľuďoch a právach občanov

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 15. novembra (TASR) - Dohoda o brexite je predovšetkým o ľuďoch, o právach občanov, zachovaní mieru v Severnom Írsku a o ochrane pracovných miest. Uviedol to štvrtok predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani.vyhlásil Tajani po štvrtkovom zasadnutí Konferencie predsedov EP, ktorá zahŕňa predsedu europarlamentu a lídrov jednotlivých politických skupín.Na konferencii vystúpil hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, ktorý najvýznamnejších predstaviteľov europarlamentu informoval o podrobnostiach dohody o brexite.Tajani zdôraznil, že EP rešpektuje rozhodnutie britského ľudu a dodal, že text dohody, na ktorom sa zhodli britskí a európski vyjednávači jedodal predseda EP.Podľa jeho slov by dohoda o brexite mala ukázať, že akýkoľvek výsledok rokovaní bude kvalitatívne horší ako plné členstvo Spojeného kráľovstva v EÚ. Zároveň by mala chrániť záujmy zvyšných 27 členských štátov Únie a práva ich občanov.opísal Tajani pozíciu zákonodarného zboru EÚ.Ak hlavy vlád a štátov na mimoriadnom summite o brexite, ktorý je naplánovaný na 25. novembra, uvedenú dohodu schvália, dokument potvrdzujúci rozchod Británie s Úniou bude musieť ratifikovať viacero národných parlamentov členských štátov EÚ, ako aj plénum Európskeho parlamentu. Bez súhlasu europarlamentu dohoda o brexite nebude platná.(spravodajca TASR Jaromír Novak)