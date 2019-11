Turecko zadržalo člena IS, ktorý organizoval útoky v Rusku a Nemecku

Na snímke, ktorú vyhotovili z tureckej strany hraníc so Sýriou v meste Akcakale, dym stúpa počas pozemnej ofenzívy tureckej armády proti Kurdom a teroristickej organizácii Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie v stredu 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 22. novembra (TASR) - Ako organizátora útokov v Rusku a Nemecku identifikoval v piatok turecký minister vnútra Süleyman Soylu vysokopostaveného člena extrémistického hnutia Islamský štát (IS), ktorého minulý týždeň v Sýrii zadržali turecké jednotky. S odvolaním sa na interview uverejnené v tureckom denníku Hürriyet o tom informovala agentúra AP.Šéf tureckého rezortu vnútra identifikoval v rozhovore zadržaného muža ako vysokopostaveného člena IS menom Júsuf Hubá. Ten podľa jeho slov plánoval a nariadil útok, ktorý sa odohral v roku 2018 v Rusku, ako aj útok na supermarket v nemeckom prístavnom meste Hamburg.," spresnil Soylu s tým, že podozrivý muž je zadržiavaný a vypočúvaný v časti Sýrie, ktorá sa momentálne nachádza pod kontrolou tureckej armády.Ankara ešte minulý týždeň oznámila, že zadržala "významného" člena IS. Nezverejnila však jeho totožnosť.