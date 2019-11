Oprava vozovky obmedzí dopravu na ceste I/61 v Považskej Bystrici

Cesta I/61 na Sládkovičovej ulici v Považskej Bystrici. Foto: GoogleMaps Foto: GoogleMaps

Považská Bystrica 22. novembra (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici upozorňuje motoristov na čiastočné dopravné obmedzenia na ceste I/61 na Sládkovičovej ulici. Obmedzenia sa začali v piatok a potrvajú do 3. decembra. Dôvodom je oprava cesty striedavo v oboch jazdných pruhoch.Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, na obmedzenia sa musia vodiči pripraviť v úseku od spoločnosti Automax po križovatku s miestnou komunikáciou do mestskej časti Jelšové k novému cintorínu a v úseku od čerpacej stanice Slovnaft po križovatku s Ulicou kpt. Nálepku do Jelšového.„Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu, striedavo pre obidva jazdné smery, a bude usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným značením a riadená spôsobilými osobami,“ doplnil Kudlička.