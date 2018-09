Turecký minister očakáva, že procesy s pučistami čoskoro uzavrú

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 6. septembra (TASR) - Turecký minister spravodlivosti Abdulhamit Gül vyjadril vo štvrtok presvedčenie, že Turecko by malo do konca roka uzavrieť väčšinu z vyše 100 prebiehajúcich súdnych procesov súvisiacich s potlačeným pokusom o štátny prevrat z roku 2016. S odvolaním sa na turecké médiá o tom informovala agentúra DPA.Minister uviedol, že oneskoriť sa môžu jeden alebo dva procesy vrátane toho okolo leteckej základne Akinci, v ktorom figuruje veľké množstvo obžalovaných.uviedol Gül. Dodal, že turecká verejnosť v tejto súvislosti silne a oprávnene očakáva vyvodenie zodpovednosti.Letecká základňa Akinci v metropole Ankara údajne slúžila pučistom 15. júla 2016 ako akási centrála. V procese okolo nej je podozrivých 486 osôb, z ktorých podľa agentúry Anadolu hrozí až 303 v prípade usvedčenia doživotné väzenie.Turecká vláda obviňuje zo zosnovania puču duchovného Fethullaha Gülena, žijúceho v exile v USA. Gülen popiera účasť na prevrate, ktorý si vyžiadal životy 250 ľudí a viac ako 2000 zranených.Minister Gül ešte v júni informoval, že Turecko doposiaľ uzavrelo 171 z celkových 287 súdnych procesov súvisiacich s pučom, v rámci ktorých odsúdili na doživotie dovedna 1509 ľudí.Po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat z 15. júla 2016 vyhlásila Ankara trojmesačný výnimočný stav, ktorý bol následne sedemkrát predĺžený - platil až do júla 2018. V Turecku za ten čas došlo k zatknutiu viac ako viac ako 77.000 osôb vrátane novinárov, opozičných politikov a aktivistov za rešpektovanie ľudských práv.Došlo tiež k výmene množstva starostov a primátorov, ako aj k uzavretiu viacerých mediálnych domov. Podľa odhadov OSN od neúspešného prevratu turecké úrady prepustili približne 160.000 štátnych zamestnancov.