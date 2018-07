Turecký parlament schválil novelu antiteroristického zákona

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 25. júla (TASR) - Poslanci tureckého parlamentu schválili v stredu novelu legislatívy, ktorej obsah zabezpečí aj po zrušení výnimočného stavu v krajine efektívnosť boja proti terorizmu. Za hlasovalo 284, proti 95 zákonodarcov pri jednom zdržaní sa.Informovali o tom tlačové agentúry Anadolu a DPA.Guvernéri 81 provincií Turecka dostali v zmysle navrhovaných zmien právomoc obmedziť pohyb určitých osôb pri vstupe do istých častí provincie alebo ich opustení, ak to bude potrebné v záujme zachovania verejného poriadku a bezpečnosti. Takisto budú mať kompetenciu rozhodovať o možnosti zhromažďovania občanov v istých lokalitách v danom čase, respektíve pohybe občanov i motorových vozidiel v nich. Navyše budú mať aj právo zakázať prechovávanie legálne povolených zbraní.Demonštrácie a iné verejné zhromaždenia sa budú môcť tak pod holým nebom, ako aj v uzavretých priestoroch konať maximálne do polnoci.Polícia bude môcť zadržať osoby podozrivé z trestných činov teroristického charakteru na maximálne 48 hodín, v prípade viacerých ďalších deliktov až na štyri dni. Toto zadržanie však bude možné dvakrát predĺžiť, a to celkove na 12 dní. Opatrenie by malo byť v platnosti tri roky od nadobudnutia účinnosti novely.Vojaci, žandári a policajti, ktorých počas výnimočného stavu v krajine najskôr prepustili zo služby, avšak neskôr sa po ich odvolaní mohli vrátiť do pôvodných zložiek, nemôžu rátať s navrátením hodností. Pracovné príležitosti dostanú vo "výskumných centrách" rezortov vnútra, obrany a zahraničných vecí.Prepustení riadiaci štátni zamestnanci sa do funkcií takisto nevrátia, ale budú môcť pôsobiť na pôvodných pracoviskách.Novela protiteroristického zákona pamätá aj na úpravu prípadných ďalších prepúšťaní verejných zamestnancov.Výnimočný stav v Turecku, vyhlásený po neúspešnom pokuse o prevrat z júla 2016, zrušili 19. júla. Nová úprava by mala platiť tri roky.