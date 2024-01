Turecký parlament začal konečne rokovať o vstupe Švédska do NATO, Turci to naťahujú už vyše roka

Severania sa vzdali neutrality

Čaká sa na Maďarsko a Turecko

23.1.2024 (SITA.sk) - Tureckí zákonodarcovia začali v utorok rokovať o dlho odkladanom zákone týkajúcom sa snahy Švédska o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Turecko, ktoré je členom aliancie, už viac ako rok naťahuje ratifikáciu pristúpenia Švédska.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dlho odďaľoval ratifikáciu švédskeho členstva v NATO a obvinil Štokholm, že je príliš mäkký voči kurdským militantom a iným skupinám, ktoré považuje za bezpečnostné hrozby.Zahraničný výbor tureckého parlamentu pred mesiacom vyslovil súhlas so vstupom Švédska do NATO. Protokol o pristúpení Švédska ešte musí prejsť ratifikáciou v tureckom parlamente.Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a predvlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO.Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli minulého roka stalo 31. členskou krajinou aliancie, Švédsko na svoje členstvo ešte len čaká.Maďarsko a Turecko sú jediné členské štáty NATO, ktoré neratifikovali jeho prístupové protokoly. Na prijatie nového člena treba ratifikáciu všetkých existujúcich členov aliancie.