USA nemôžu v súčasnosti poslať vojenskú pomoc Ukrajine, zabrať musia spojenci, vyzýva Lloyd Austin

Lloyd sa zotavuje po operácii

Nový spoločný kontrakt

23.1.2024 (SITA.sk) - Po prvý raz, odkedy americký minister obrany Lloyd Austin v apríli predminulého roka založil medzinárodnú skupinu na podporu Ukrajiny, budú Spojené štáty hostiť mesačné stretnutie približne 50 krajín, keďže nemajú peniaze, ktoré by mohli poskytnúť vojnou zničenej Ukrajine.Zároveň momentálne nemôžu poslať ani vojenskú pomoc potrebnú na odvrátenie ruskej invázie, pretože sa čaká na to, kým americký Kongres schváli návrh zákona o pomoci Ukrajine a Izraelu.USA tak hľadajú spojencov, aby preklenuli túto priepasť. Referuje o tom web news.sky.com.„Vyzývam túto skupinu, nech sa zahĺbi do toho, aby poskytla Ukrajine viac život zachraňujúcich pozemných systémov protivzdušnej obrany a stíhačiek," povedal Austin v úvodnom prejave odvysielanom zo svojho domu, kde sa stále zotavuje po operácii rakoviny prostaty.Úvodné vyhlásenie vysielania bolo prvým verejným vystúpením 70-ročného politika, ktorý pôsobil mierne vychudnutým dojmom. Austin musel po komplikáciách z operácie zostať v nemocnici dva týždne.Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg však v utorok oznámil nový spoločný kontrakt v hodnote 1,2 miliardy dolárov na nákup viac ako 220-tisíc kusov 155-milimetrových delostreleckých nábojov.Tie patria medzi najpoužívanejšiu muníciu v tomto konflikte. Zmluva sa použije na to, aby spojenci poslali svoje vlastné rezervy na Ukrajinu.„Aj keď momentálne nie sme schopní poskytnúť našu bezpečnostnú pomoc, naši partneri v tom pokračujú,“ povedala v pondelok novinárom zástupkyňa tlačovej tajomníčky Pentagonu Sabrina Singhová.