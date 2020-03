Turecký prezident Erdogan pricestuje do Bruselu, pokúsi sa urovnať spor s utečencami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zavíta v pondelok do Bruselu na jednodňovú pracovnú návštevu. Informovala o tom jeho kancelária. Dôvodom je konflikt medzi Tureckom a Európskou úniou týkajúci sa migrantov a utečencov.Tisíce utečencov a ďalších migrantov sa usilujú dostať do Grécka, odkedy Turecko minulý týždeň otvorilo svoje hranice s Európou. Pohraničnú oblasť odvtedy sužujú nepokoje a chaos.Stanovisko Erdoganovej kancelárie uvádza, že prezident pricestuje do Bruselu 9. marca. Kam presne má namierené, vyhlásenie nešpecifikuje, belgická metropola je však sídlom inštitúcií Európskej únie.Oznámenie prichádza deň po tom, čo sa v chorvátskom Záhrebe zišli ministri zahraničia členských štátov na mimoriadnom rokovaní. Turecko počas stretnutia obvinili z toho, že využíva zúfalstvo migrantov na "politické účely". Zároveň vyslovili odhodlanie brániť vonkajšie hranice únie.Grécke úrady uviedli, že za posledný týždeň zmarili viac než 38-tisíc pokusov o prekročenie európskych hraníc a zatkli 268 ľudí - najmä Afgancov a len štyri percentá tvorili Sýrčania.