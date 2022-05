Turecký súd protizákonne odsúdil šéfa Amnesty International, bez dôkazov sa mu snaží hodiť na krk pokus o prevrat

Pokus o prevrat

Súd konal protizákonne

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Turecko 14 mesiacov nezákonne zadržiavalo šéfa tamojšej pobočky Amnesty International . Vo svojom rozsudku to v utorok uviedol Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Taner Kilič bol uväznený po svojom zatknutí v júni 2017 pre podozrenie z príslušnosti k skupine, ktorú Ankara obviňuje zo zosnovania pokusu o prevrat v roku 2016.Kilič údajne použil kódovanú aplikáciu pre mobilnú komunikáciu, ktorú využívali pomocníci duchovného Fethullaha Gülena , ktorý podľa Turecka stojí za neúspešným pokusom o prevrat.Kilič však tieto obvinenia poprel. V júli 2020 bol odsúdený na šesť rokov a tri mesiace väzenia za príslušnosť k teroristickej organizácii. Momentálne je na slobode a čaká na odvolací verdikt.Súd so sídlom v Štrasburgu rozhodol, že neexistujú žiadne rozumné dôvody na podozrenie, ktoré by oprávňovali jeho väzbu a ktorá bola podľa ESĽP „protizákonná a svojvoľná“.Súd, ktorý koná v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach, nariadil Turecku zaplatiť odškodné vo výške 24 500 eur a 10-tisíc eur ako trovy konania.