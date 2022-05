Slovensko sa stalo súčasťou medzinárodného tímu, do vyšetrovania vojnových zločinov sa zapoja naši prokurátori a policajti

Vyšetrovanie vojnových zločinov

Tím špecialistov

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika pristúpila k spoločnému vyšetrovaciemu tímu zameranému na vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných na území Ukrajiny.Ako informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan , stalo sa tak 30. a 31. mája v sídle organizácie Eurojust v holandskom Haagu počas koordinačného stretnutia medzi zástupcami Litvy, Poľska, Ukrajiny, Estónska, Lotyšska, SR a Medzinárodného trestného súdu Účelom stretnutia bolo podľa hovorcu podpísanie Dodatku k Dohode o spoločnom vyšetrovacom tíme, uzatvorenej medzi Litvou, Poľskom a Ukrajinou, ktorá nadobudla platnosť 25. marca tohto roka.O mesiac neskôr sa do spoločného vyšetrovacieho tímu pripojil Medzinárodný trestný súd. Okrem SR do predmetného spoločného vyšetrovacieho tímu pristúpili aj Lotyšsko a Estónsko.„Pristúpenie k spoločnému vyšetrovaciemu tímu je prirodzeným vyústením doterajších podporných aktivít vedenia Generálnej prokuratúry SR a znamená oficiálne zapojenie SR do vyšetrovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných na území Ukrajiny,“ uviedol prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera Na Slovensku bol v tejto súvislosti vytvorený tím špecialistov, ktorý pozostáva zo štyroch prokurátorov a 25 policajtov. Eurojust reprezentuje slovenský zástupca Michal Bačo.Skladan doplnil, že SR za posledných desať rokov uzatvorila 48 dohôd o spoločnom vyšetrovacom tíme s inými štátmi. V súčasnosti pôsobí jedenásť spoločných vyšetrovacích tímov, pričom ďalšie tri sú v štádiu rozpracovania.