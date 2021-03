Turecký súd vymeral za vraždu ruského veľvyslanca piatim ľuďom doživotné tresty

Vraždu pripisujú Gülenovi

Šiestich zbavili obvinení

9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Turecký súd vymeral doživotné tresty odňatia slobody piatim ľuďom za vraždu ruského veľvyslanca v Turecku v roku 2016. Ako informuje štátna tlačová agentúra Anadolu, súd v Ankare uznal troch obvinených vinnými z „pokusu o zvrátenie ústavného poriadku“ a „vraždy s teroristickým cieľom“, za čo dostali dve separátne doživotia.Ďalší dvaja dostali jeden doživotný trest za „pokus o zvrátenie ústavného poriadku“ a 15 rokov odňatia slobody za napomáhanie vražde.Ruského veľvyslanca v Turecku Andreja Karlova zastrelil 19. decembra 2016 na výstave fotografií v Ankare turecký policajt v civile Mevlüt Mert Altintaš. Páchateľa na mieste činu zabila polícia.Prokurátori vraždu pripisujú sieti exilového duchovného Fethullaha Gülena , ktorý je jedným z 28 obvinených v tomto prípade. Podľa prokurátorov mal útok zmariť zlepšujúce sa vzťahy medzi Moskvou a Ankarou.Okrem spomínanej pätice, do ktorej patrí muž, ktorý dohliadal na útočníka, bývalý pracovník tajných služieb informujúci sieť o pohybe veľvyslanca a osoba obvinená z odovzdávania rozkazov, súd poslal za mreže ďalších ôsmich ľudí.Tí dostali tresty odňatia slobody v rozmedzí od sedem do desať rokov za členstvo v Gülenovej skupine, ktorú Ankara považuje za teroristickú organizáciu.Súd tiež zbavil šesť ľudí všetkých obvinení a nariadil zastaviť stíhanie v prípade Gülena a ďalších ôsmich osôb, ktorých súdil v neprítomnosti. Gülen, ktorý zapojenie do vraždy popiera, žije od roku 1999 v USA a Turecko sa usiluje o jeho vydanie.Obvinení zamietli všetky obvinenia voči ich osobám a očakáva sa, že sa proti verdiktu odvolajú.