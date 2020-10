Turista prežil 40-metrový pád z hrebeňa Končistej, na pomoc mu vyrazili horskí záchranári (foto)

Na pomoc vyrazili aj leteckí záchranári

Turistu sa napokon podarilo evakuovať

10.10.2020 (Webnoviny.sk) - Dnes v dopoludňajších hodinách boli horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry požiadaní o pomoc pre 29-ročného muža zo Slovenska, ktorý spadol z hrebeňa Končistej. Po 40-metrovom páde si poranil hlavu, krk a nohu. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webstránke.Na miesto nehody odišli záchranári HZS pozemne a zároveň boli o súčinnosť požiadaní leteckí záchranári.„Tí vyzdvihli na heliporte v Starom Smokovci postupne troch záchranárov, ktorí boli vzhľadom na nepriaznivé letové podmienky vysadení v žľabe asi 150 metrov od miesta, kde bol pacient. Ďalej postupovali pozemne. Po príchode na miesto nehody zraneného muža ošetrili, zafixovali a pripravili na letecký transport,” informujú záchranári.Po dotankovaní paliva a zlepšení letových podmienok sa podarilo posádke Vrtuľníkovej zdravotnej záchrannej službe (VZZS) zraneného turistu spoločne so záchranárom HZS evakuovať z terénu a letecky transportovať na heliport do Starého Smokovca, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolanej posádke Rýchlej zdravotnej pomoci.