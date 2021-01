Turisti našli cestou na Malý Kriváň vyčerpaného nepočujúceho Čecha, v podobnej situácií sa už ocitol

10.1.2021 (Webnoviny.sk) -

V sobotu 9. januára predpoludním sa na tiesňovú linku Horskej záchrannej služby (HZS) obrátil jeden zo skupiny slovenských turistov, ktorí počas výstupu na Malý Kriváň v blízkosti sedla Priehyb našli na chodníku ležať muža.

Nájdený muž bol vyčerpaný, dezorientovaný a nebol schopný samostatného postupu. HZS o tom informuje na svojej webstránke s tým, že muž bol navyše nepočujúci, čo značne komplikovalo, či znemožňovalo komunikáciu.

Na pomoc mu zo strediska vyslali šesť záchranárov HZS zo Štefanovej. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a „zateplení“ muža českej národnosti transportovali na nosidlách pomocou istenia lanovou technikou Belskou dolinou k terénnemu autu HZS.

„Následne bol transportovaný k privolanej sanitke Rýchlej zdravotnej pomoci. Nakoľko prevoz do zdravotníckeho zariadenia odmietol, záchranári HZS ho previezli do Domu HZS do Štefanovej, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne,“ uvádzajú záchranári. HZS počas zásahu zistila, že na pomoc tomuto mužovi boli privolaní aj pred necelými dvoma mesiacmi a aj vtedy ich pomoc odmietal. O tejto skutočnosti bola následne informovaná aj Polícia SR a Veľvyslanectvo Českej republiky.