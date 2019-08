TURISTI, POZOR na štrajky v Spojenom kráľovstve, Taliansku a Prištine

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. augusta (TASR) - V Spojenom kráľovstve budú 2. a 4. septembra štrajkovať piloti a členovia posádok leteckej spoločnosti Ryanair, v kosovskej Prištine zase od 25. augusta do odvolania zamestnanci medzinárodného letiska Adem Jashari. Rezort diplomacie preto slovenským turistom odporúča skontrolovať, či sa ich lety nezrušili.Štrajkovať majú aj pracovníci talianskych mýtnych staníc a diaľničných spoločností, a to od nedele 25. augusta do pondelka 26. augusta. V nedeľu by mal štrajk trvať od 10.00 do 14.00 h a od 18.00 do pondelka 2.00 h. V prevádzke budú len mýtnice s automatickými pokladnicami. Veľvyslanectvo SR v Ríme preto slovenským turistom odporúča počítať so zdržaním.