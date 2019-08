Zatkli muža: Mal zastreliť susedov za to, že zle zaparkovali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Solún 23. augusta (TASR) - Polícia zadržala na severe Grécka muža podozrivého z toho, že zastrelil svojich dvoch susedov za to, že nevhodne zaparkovali svoj kamión. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Grécka polícia v piatok uviedla, že k streľbe došlo pri meste Chrysupoli ležiacom neďaleko mesta Kavala a zhruba 180 kilometrov východne od Solúnu. Štyridstaďvaročný podozrivý a jeho rovnako starý sused, kamionista, mali údajne dlhodobo zlé vzťahy, pričom sa sporili práve o to, kde by mal ten druhý z nich parkovať so svojím kamiónom.Polícia uviedla, že ostrú výmenu názorov medzi nimi začuli vo štvrtok večer susedia. K hádke malo dôjsť po tom, ako muž zaparkoval svoj kamión pred domom podozrivého, ktorý následne zastrelil kamionistu aj jeho 67-ročnú matku.