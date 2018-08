Turisti prileteli z Ukrajiny s príznakmi otravy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Klagenfurt 30. augusta (TASR) - Približne polovica z 87 účastníkov zájazdu z rakúskej spolkovej krajiny Korutánsko na Ukrajinu priletela naspäť s príznakmi otravy, čo vyvolalo rozsiahly zásah zdravotníkov priamo na letisku. Informovali o tom vo štvrtok rakúska verejnoprávna stanica ORF a tlačová agentúra APA.Cestujúcich charterového letu z Ľvova do Klagenfurtu čakal v stredu večer na cieľovom letisku lekársky tím, pričom spočiatku nebolo jasné, či nejde o niektorú z nákazlivých chorôb. Turisti sa sťažovali už pred odletom na horúčku a zvracanie, uviedla APA s odvolaním sa vyjadrenie policajného hovorcu a správy iných médií.Lietadlo bezprostredne po pristátí nesmel nikto opustiť a ľudí prišiel na palubu vyšetriť jeden z lekárov. Osemnásť cestujúcich s obzvlášť výraznými prejavmi ochorenia následne dopravili autobusom s policajným sprievodom do miestnej nemocnice. Všetkých však medzičasom prepustili.Podľa ORF dodatočné vyšetrenia ukázali, že turistom spôsobila črevné problémy baktéria E. Coli, ktorá však nie je považovaná za nebezpečnú, a príznaky infekcie by mali pomerne rýchlo odznieť.Nakazenú skupinu tvoria členovia korutánskych učiteľských odborov, ktorí boli na Ukrajine na poznávacom zájazde.