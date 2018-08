Modelová farma v škole v Pribeníku bude využívať systém Agrokruh

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pribeník 30. augusta (TASR) - V Strednej odbornej škole (SOŠ) v Pribeníku v okrese Trebišov budú žiaci pestovať zeleninu v bio kvalite. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) tu vznikne modelová farma využívajúca tzv. systém Agrokruh. S prípravou pôdy na vzorovej školskej farme sa začne na jeseň a prvá zelenina by tu mala byť vypestovaná na jar 2019. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.Školská farma v areáli SOŠ bude pozostávať zo štyroch ramien, 12 kruhových polí a ostatných malých stavieb, ktoré sú súčasťou diela. Podľa ekologického pestovateľa zeleniny a vynálezcu systému Agrokruh Jána Šlinského, na tejto pôde sa darí aj ekologickému pestovaniu, pretože sú tu vhodné klimatické podmienky.uviedol Šlinský.Na školskom pozemku v Pribeníku budú vytvorené riadky v tvare špirály, ktoré budú obrábané otočným ramenom na elektrický pohon. Na agrotechnický most bude možné pripevniť poľnohospodárske nástroje, ako sú sejačka, hrobkovač či rýľovací stroj, ktoré budú obrábať pôdu v kruhoch.konštatoval riaditeľ SOŠ Pribeník Štefan Dubík. O prácu a štúdium v oblasti poľnohospodárstva podľa neho v súčasnosti nie je veľký záujem a vek poľnohospodárov sa pohybuje okolo 65 rokov.dodal riaditeľ.Vypestovaná zelenina v bio kvalite by mala byť distribuovaná do zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.informoval predseda KSK Rastislav Trnka.