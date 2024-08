Turistické dni Horehronia a Dni obce Bystrá oslovili atraktívnym programom množstvo návštevníkov

13.8.2024 (SITA.sk) - Bystrá dolina, počnúc obcou Bystrá, opäť prilákala množstvo domácich obyvateľov i návštevníkov na Amfiteáter Zuna, kde sa v sobotu 10. augusta 2024 konali významné oslavy pre celý región, a to Turistické dni Horehronia a Dni obce Bystrá. Na podujatí vystúpili známi interpreti z hudobno-speváckeho šoubiznisu.Významnou a zároveň neoddeliteľnou súčasťou opisovaného podujatia je súťaž o pohár starostu obce v štvorboji, ktorá prepája súťažné disciplíny ako kolky, šípky, streľbu zo vzduchovky a stolný tenis. Jej vyhodnotenie prebehlo v sobotu na pódiu, kde si výhercovia prebrali medaily spolu s hodnotnými cenami, a samozrejme súťažiaci s najlepším skóre aj samotný pohár starostu obce.Hlavný program podujatia odštartoval o 15:00 hod., a to slávnostným príhovorom starostu obce Bystrá a zároveň podpredsedu Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE, Martina Albertyho, ktorý uviedol: ,,som naozaj veľmi potešený, že som mohol po roku opäť privítať všetkých tých, ktorí sa rozhodli stráviť druhú augustovú sobotu práve v obci Bystrá. Ako tomu bolo pri predchádzajúcich ročníkoch podujatia, tak aj tento ročník sme sa so spoluorganizátormi snažili zostaviť atraktívny program, ktorý osloví všetky vekové kategórie, od tých najmenších po najstarších, čo pevne verím sa nám aj podarilo. Za najväčší úspech však pokladám početnú účasť na podujatí a skvelý akusticko-vizuálny zážitok, ktorý pevne verím bol vnímaný aj zo strany všetkých návštevníkov".Po príhovore svoj tanečný, spevácky i muzikálny talent predviedol Detský folklórny súbor Malá Kýčera, po ktorom nasledovalo vystúpenie Folklórneho súbore Veľká Kýčera s dospelým obsadením. Tanečno-spevácky program vystriedalo zábavno-edukatívne vystúpenie veselých kamarátov z Rozprávkova, a to Tárajky a Popletajky, ktorí si na pomoc prizvali hneď niekoľko maskotov, aby spolu vyčarili úsmev na tvárach všetkých detských účastníkov.Na rad prišli spevácke hity Karola Duchoňa v podaní kapely Ludo Kuruc Band, ktorá patrí od roku 2017 na Slovensku medzi najúspešnejšie top hudobné formácie. Jej frontman je Ludo Kuruc, známy z TV hudobných relácií ako Šláger paráda, Zahoď starosti, Let‘s Dance, Bailando či Legendy popu. Takisto je známy aj ako dlhoročný sólový spevák v orchestri Gustáva Broma. Na rad prišla druhá skvelá kapela na čele so Samuelom Tomečekom a Katkou Sčevlíkovou, ktorý to spolu s kapelou Milujem Slovensko Band na pódiu doslova roztočili. Verili by ste, že toto spevácke duo funguje na slovenskej hudobnej scéne už neuveriteľných 11 rokov?Najväčším headlinerom celého podujatia bol zaiste nestarnúci Peter Nagy so svojou kapelou Indigo, ktorý potešil svoju fanúšikovskú základňu prierezom svojej dlhoročnej tvorby. Zazneli megahity ako Aj tak sme frajeri, So mnou nikdy nezostárneš, Sme svoji, Poďme sa zachrániť, Psi sa bránia útokom, Kristínka iba spí a mnohé ďalšie!,,S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sme pre všetkých záujemcov zabezpečili bezplatnú kyvadlovú dopravu, ktorá jazdila z jednotlivých ubytovacích zariadení v rekreačnej oblasti Tále, záchytných parkovacích plôch v obciach Bystrá a Mýto pod Ďumbierom, ako aj zo samotného mesta Brezno, a to priamo na miesto konania sa podujatia", doplnila výkonná riaditeľka OOCR REGIÓNU HOREHRONIE, Petra Ridzoňová Hlásniková.Podujatie bola realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja cez Krajskú organizáciu cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.Informačný servis