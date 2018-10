Turistický cyklovlak Záhoráčik prepravil tento rok viac ako 8250 ľudí

Cyklovak Záhoráčik Foto: Teraz.sk/BSK Foto: Teraz.sk/BSK

Bratislava 23. októbra (TASR) - Turistický cyklovlak Záhoráčik má za sebou druhú sezónu fungovania. Od 28. apríla do 14. októbra prepravil na trase Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie viac ako 8250 ľudí a takmer 930 bicyklov. Najviac cestujúcich bolo prepravených v mesiaci máj. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.Turistický vlak si podľa predsedu BSK Juraja Drobu za dve sezóny svojho fungovania získal medzi obyvateľmi aj turistami veľkú priazeň.uviedol Droba.Cyklovlak Záhoráčik prispel podľa BSK k lepšej víkendovej dostupnosti regiónu Záhorie a obcí ležiacich popri trati. Možnosťou prepraviť bicykle zatraktívnil aj medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 13 vedúcu popri "železnej opone", prepojenie Slovenska a Rakúska prostredníctvom kompy zo Záhorskej Vsi do Angernu, ako aj turistické ciele naprieč Malými Karpatmi.Projekt spustil BSK v roku 2017 v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), ako aj so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR). Cyklovlak premával v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov trikrát za deň zo Záhorskej Vsi, cez Zohor do Plaveckého Podhradia a späť, s prípojmi z a do Bratislavy.Verejnosť môže tento turistický cyklovlak využiť aj v budúcom roku. BSK už má s partnermi projektu podpísanú zmluvu. Kraj bude projekt stáť 124.910 eur s DPH. Na prvú jazdu Záhoráčika v sezóne 2019 sa ľudia môžu tešiť predbežne v poslednú aprílovú sobotu (27.4.2019.)