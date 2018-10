Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií otvoril konanie voči K. Macháčkovej

Na archívnej snímke Katarína Macháčková Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 23. októbra (TASR) – Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií v utorok otvorili konanie voči poslankyni a zároveň primátorke Prievidze Kataríne Macháčkovej (nezaradená). Poslankyňa sa mala dostať ku mestským pozemkom. Podľa medializovaných informácií mala najskôr hlasovať za ich predaj, neskôr za zrušenie predkupného práva pre mesto a v súčasnosti vlastní jednu z parciel.povedal predseda výboru Vladimír Sloboda (SaS). Viacerí opoziční poslanci tvrdili, že tento prípad nepatrí do kompetencie výboru, podľa poslanca NR SR Ondreja Dostála (SaS) by sa tým malo zaoberať mesto Prievidza.Výbor rokoval aj o prípade exministra vnútra a poslanca NR SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Dôvodom bolo prijatie motorky, ktorú dostal ako dar od ministra vnútra Spojených arabských emirátov. Výbor v tejto súvislosti neprijal žiadne uznesenie.vysvetlil predseda výboru.Podpredseda výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Róbert Puci (Smer-SD) uviedol, že k porušeniu zákona nedošlo. Poukázal aj na to, že išlo o súkromný dar od fyzickej osoby pre druhú fyzickú osobu.