Turistku v Slovenskom raji zasiahla skala, zachraňoval ju vrtuľník

Slovenský raj 3. augusta (TASR) - Záchranársky vrtuľník z Popradu letel v piatok popoludní do Slovenského raja, kde v oblasti Zejmarskej rokliny zasiahla padajúca skala turistku do hlavy. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková.spresnila Hopjaková s tým, že na mieste jej lekárka poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie.Turistka bola z terénu evakuovaná a v stabilizovanom stave letecky prevezená na ďalšie vyšetrenie do popradskej nemocnice.