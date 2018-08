V Maďarsku predĺžili varovanie pred horúčavami až do nedele

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Mahesh Kumar A. Foto: TASR/AP/Mahesh Kumar A.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 3. augusta - Až do nedeľňajšej polnoci predĺžil maďarský rezort ľudských zdrojov varovanie pre extrémne vysoké teploty, ktoré platí od uplynulej nedele na celom území krajiny.O predĺžení výstrahy informovali už kompetentné župné orgány. Situácia v krajine si zatiaľ žiadne ďalšie opatrenia nevyžaduje.V komuniké, ktorého obsah sprostredkovala v piatok tlačová agentúra MTI, sa pripomína, že extrémne horúčavy pociťujú aj zdraví ľudia, avšak všetci, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale aj skôr narodení a deti, sú vystavení výrazne vyšším rizikám.Odborníci vyzvali ľudí odpočívajúcich na pobreží vodných plôch, aby sa v rámci možnosti vyhli priamemu pôsobeniu slnka a aby neskákali do vody s rozhorúčeným telom. Na motoristov apelovali, aby sa riadeniu venovali so zvýšenou pozornosťou. Súčasne pripomenuli význam pitného režimu, vyhýbania sa slnku v poludňajších hodinách a ochrany pokožky prostredníctvom krémov.Celoštátna meteorologická služba vydala na piatok varovanie prvého stupňa pre celé územie krajiny a súčasne upozornila aj na možnosť prietrží mračien na značnej časti maďarského teritória.