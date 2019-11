Turistov na Kráľovu hoľu sprevádza náučný chodník i mladé porasty

Na archívnej snímke turista z obce Vernár tesne pod vrcholom Kráľovej hole, v pozadí hrebeň Vysokých Tatier. Foto: TASR/Milan Kapusta Na archívnej snímke turista z obce Vernár tesne pod vrcholom Kráľovej hole, v pozadí hrebeň Vysokých Tatier. Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Beňuš 18. novembra (TASR) – Odštepný závod (OZ) Beňuš patriaci pod štátny podnik Lesy SR vybudoval na ceste z horehronskej obce Šumiac smerom na "nízkotatranskú kráľovnú", vrch Kráľovu hoľu, náučný chodník. Osadil tam edukačné tabule s tematikou lesa, ktoré približujú problematiku lykožrúta smrekového, rozdelenie a typy ihličnatých drevín, druhy húb i cicavcov. Turisti sa dozvedia viac aj o prameni rieky Hron či unikátnej slovenskej technickej pamiatke Chmarošský viadukt pri Telgárte. Lesníci zároveň vytvorili oddychové zóny vo forme drevených prístreškov so stolmi a lavicami. Informujú o tom Lesy SR na sociálnej sieti."Turistika nabrala druhý dych, cez víkendy za pekného počasia je pomaly na horách viac ľudí ako v mestách. Lesníci z jednotlivých OZ na to operatívne reagujú. Novým lesníckym chodníkom sa návštevníci dostanú zo Šumiaca na Kráľovu hoľu. Počas náročného výstupu si na odpočívadlách môžu rozšíriť svoj obzor o problematiku včelstva či liečivých byliniek z lesa pomocou vzdelávacích tabúľ," konštatovala Martina Kovalčíková z OZ Beňuš.Ako lesníci pripomínajú, návštevníci si môžu všimnúť mladé zabezpečené porasty, ktoré sú výsledkom spracovanej kalamity z novembra 2004. Podobne by mali vyzerať o pár rokov aj "veľkoplošné holiny", ktoré zanechala veterná a podkôrniková kalamita."Všetky plochy sú však zalesnené a Lesy SR, OZ Beňuš, ich bude svedomito pestovať, aby z nich už o niekoľko rokov vyrástol plnohodnotný les," dodávajú lesníci.Veria, že náučné tabule odolajú nielen náporu silného vetra, ale aj vandalizmu a poslúžia čo najdlhšie.